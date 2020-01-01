80% людей повернуться до роботи, – інвестиційний банкір про ситуацію із безробіттям в Україні





Відповіді на це та багато інших питань він дав 4 червня в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Так, Сергій Фурса зауважив, що нині в нашій країні безробіття штучне.







"Ми маємо карантин і люди втратили роботу. Але 80% людей повернуться до роботи. Я не думаю, що треба вести розмову про виживання будь-якою ціною. Ця криза буде легшою, ніж була раніше", – переконаний Фурса.



Однак є сфери, які коронавірусна криза зачепила значною мірою.



"Люди живуть так, як вони жили. Трошки можуть змінити якісь речі, але не фундаментально. Це безробіття штучне, карантинне, тому переважно вдарило по сфері послуг, ритейлу. Коли знімаєте карантин, то ці люди повертаються на роботу. Напевно, найменш пощастило зараз працівникам кінотеатрів, бо все запустилося, а вони не запустилися. І, звісно, турфірми. Турбізнес чи івент-менеджмент – це проблема цього року і, можливо, цього року вони не відновляться. Вони мають чекати вакцини і тоді після цього нормально «видихати»", – зауважив спікер.



Також під час онлайн-зустрічі глядачі дізналися про те, якими будуть наслідки для економіки України після виходу із карантину, як гривні вдається триматися на гідному рівні під час кризи та що нестиме собою друга хвиля карантину, якщо її все таки запровадять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інвестиційний банкір Сергій Фурса під час прямої трансляції розповів, чи змінитися ситуація із безробіттям в Україні після закінчення карантину.Відповіді на це та багато інших питань він дав 4 червня в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент Так, Сергій Фурса зауважив, що нині в нашій країні безробіття штучне."Ми маємо карантин і люди втратили роботу. Але 80% людей повернуться до роботи. Я не думаю, що треба вести розмову про виживання будь-якою ціною. Ця криза буде легшою, ніж була раніше", – переконаний Фурса.Однак є сфери, які коронавірусна криза зачепила значною мірою."Люди живуть так, як вони жили. Трошки можуть змінити якісь речі, але не фундаментально. Це безробіття штучне, карантинне, тому переважно вдарило по сфері послуг, ритейлу. Коли знімаєте карантин, то ці люди повертаються на роботу. Напевно, найменш пощастило зараз працівникам кінотеатрів, бо все запустилося, а вони не запустилися. І, звісно, турфірми. Турбізнес чи івент-менеджмент – це проблема цього року і, можливо, цього року вони не відновляться. Вони мають чекати вакцини і тоді після цього нормально «видихати»", – зауважив спікер.Також під час онлайн-зустрічі глядачі дізналися про те, якими будуть наслідки для економіки України після виходу із карантину, як гривні вдається триматися на гідному рівні під час кризи та що нестиме собою друга хвиля карантину, якщо її все таки запровадять.

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