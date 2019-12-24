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Луцька фірма отримала із Польщі курятину, заражену сальмонелою

Луцька фірма отримала із Польщі курятину, заражену сальмонелою
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що у курятині, яку Польща експортувала до України, виявили сальмонелу. Зокрема, заражене м'ясо птиці отримала фірма у Луцьку.

Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

"Відповідно повідомлення RASFF виявлено Salmonella Enterica ser. Enteritidis в охолоджених м’ясопродуктах з птиці з Польщі (виробництво: Animex Foods Sp. z o. o. sp.k Oddzial w Daszynie, Poland) до Хорватії (постачальник: Mesna Industrija Braca Pivac d.o.o., отримувач PPK Karlovacka mesna industrija, Croatia) та України (отримувач: ТОВ «ЄВРО ФУД СОЛЮШНС», м. Луцьк), - йдеться у повідомленні.

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановили, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

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Теги: луцька фірма, сальмонела, Польща
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