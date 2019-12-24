Луцька фірма отримала із Польщі курятину, заражену сальмонелою





Відповідне повідомлення



"Відповідно повідомлення RASFF виявлено Salmonella Enterica ser. Enteritidis в охолоджених м’ясопродуктах з птиці з Польщі (виробництво: Animex Foods Sp. z o. o. sp.k Oddzial w Daszynie, Poland) до Хорватії (постачальник: Mesna Industrija Braca Pivac d.o.o., отримувач PPK Karlovacka mesna industrija, Croatia) та України (отримувач: ТОВ «ЄВРО ФУД СОЛЮШНС», м. Луцьк), - йдеться у повідомленні.



Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановили, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що у курятині, яку Польща експортувала до України, виявили сальмонелу. Зокрема, заражене м'ясо птиці отримала фірма у Луцьку.Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті Держпродспоживслужби у Миколаївській області."Відповідно повідомлення RASFF виявлено Salmonella Enterica ser. Enteritidis в охолоджених м’ясопродуктах з птиці з Польщі (виробництво: Animex Foods Sp. z o. o. sp.k Oddzial w Daszynie, Poland) до Хорватії (постачальник: Mesna Industrija Braca Pivac d.o.o., отримувач PPK Karlovacka mesna industrija, Croatia) та України (отримувач: ТОВ «ЄВРО ФУД СОЛЮШНС», м. Луцьк), - йдеться у повідомленні.Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановили, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

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