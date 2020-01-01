На Волині четверо дітей пішли на пікнік і заблукали в лісі

На Волині четверо неповнолітніх заблукали в лісі неподалік села Біличі Іваничівського району.Про це повідомляє поліція Волині.До поліції надійшов виклик від небайдужого громадянина, який повідомив, що чотири дівчинки заблукали в лісі неподалік села Біличі Іваничівського району. Діти були дуже налякані та плакали.Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Виявилось, що дівчатка віком 14, 9, 6 та 4 років пішли на пікнік в ліс з дозволу батьків. Діти відійшли від населеного пункту і, потрапивши в невідому місцевість, заблукали.Поліцейські групи реагування патрульної поліції заспокоїли дітей і з’ясували місце їх проживання. На службовому авто дівчат, цілих та неушкоджених, доставили додому та передали батькові.Правоохоронні органи щиро дякують жителю села Трубки за миттєве реагування на подію та небайдужість: завдяки вам і нашим поліцейським дівчатка нині вдома, у безпеці.