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На Волині четверо дітей пішли на пікнік і заблукали в лісі

На Волині четверо дітей пішли на пікнік і заблукали в лісі
На Волині четверо неповнолітніх заблукали в лісі неподалік села Біличі Іваничівського району.

Про це повідомляє поліція Волині.

До поліції надійшов виклик від небайдужого громадянина, який повідомив, що чотири дівчинки заблукали в лісі неподалік села Біличі Іваничівського району. Діти були дуже налякані та плакали.

Правоохоронці негайно вирушили на місце події. Виявилось, що дівчатка віком 14, 9, 6 та 4 років пішли на пікнік в ліс з дозволу батьків. Діти відійшли від населеного пункту і, потрапивши в невідому місцевість, заблукали.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції заспокоїли дітей і з’ясували місце їх проживання. На службовому авто дівчат, цілих та неушкоджених, доставили додому та передали батькові.

Правоохоронні органи щиро дякують жителю села Трубки за миттєве реагування на подію та небайдужість: завдяки вам і нашим поліцейським дівчатка нині вдома, у безпеці.

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Теги: Волинь, поліція
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