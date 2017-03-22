На Волині заклали «Ліс дружби України та Туреччини імені Ататюрка»



у Ківерцівському НПП «Цуманська пуща» заклали «Ліс дружби України та Туреччини ім. Ататюрка».



Про це повідомляють на сторінці НПП у фейсбуці.



Ліс дружби висадили в урочищі Лопатень, посадивши близько 11 тисяс саджанців дуба черещатого та липи середньолистої.



Окрім того, працівники Цуманської пущі провели висадку дерев поблизу с. Гайове, а також спільно з працівниками Волинського військового лісгоспу (Луцьке лісництво) та небайдужими до природи працівниками АЗК WOG 01-28 «Струмівка» прибрали територію старовікового насадження сосни віком понад 100 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Всесвітного дня захисту навколишнього середовищау Ківерцівському НПП «Цуманська пуща» заклали «Ліс дружби України та Туреччини ім. Ататюрка».Про це повідомляють на сторінці НПП у фейсбуці.Ліс дружби висадили в урочищі Лопатень, посадивши близько 11 тисяс саджанців дуба черещатого та липи середньолистої.Окрім того, працівники Цуманської пущі провели висадку дерев поблизу с. Гайове, а також спільно з працівниками Волинського військового лісгоспу (Луцьке лісництво) та небайдужими до природи працівниками АЗК WOG 01-28 «Струмівка» прибрали територію старовікового насадження сосни віком понад 100 років

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