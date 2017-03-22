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На Волині заклали «Ліс дружби України та Туреччини імені Ататюрка»

На Волині заклали «Ліс дружби України та Туреччини імені Ататюрка»
Напередодні Всесвітного дня захисту навколишнього середовища
у Ківерцівському НПП «Цуманська пуща» заклали «Ліс дружби України та Туреччини ім. Ататюрка».

Про це повідомляють на сторінці НПП у фейсбуці.

Ліс дружби висадили в урочищі Лопатень, посадивши близько 11 тисяс саджанців дуба черещатого та липи середньолистої.

Окрім того, працівники Цуманської пущі провели висадку дерев поблизу с. Гайове, а також спільно з працівниками Волинського військового лісгоспу (Луцьке лісництво) та небайдужими до природи працівниками АЗК WOG 01-28 «Струмівка» прибрали територію старовікового насадження сосни віком понад 100 років

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Теги: ліс, Волинь, Цуманська Пуща
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