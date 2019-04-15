Врізався у паркан кладовища: на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст





Автопригода сталась 6 червня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель цього ж району. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у відділенні реанімації районної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На грунтовій дорозі у селі Грудки Камінь-Каширського району, мотоцикл Viper врізався у паркан місцевого кладовища.Автопригода сталась 6 червня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель цього ж району. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у відділенні реанімації районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

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