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Врізався у паркан кладовища: на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст

Врізався у паркан кладовища: на Волині на смерть розбився молодий мотоцикліст
На грунтовій дорозі у селі Грудки Камінь-Каширського району, мотоцикл Viper врізався у паркан місцевого кладовища.

Автопригода сталась 6 червня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель цього ж району. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у відділенні реанімації районної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.




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Теги: смерть, мотоцикліст, Грудки, аварія
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