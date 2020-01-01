Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:15
У трьох працівників Любешівської РДА виявили COVID-19.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у 3 працівників Любешівської РДА діагностували коронавірус, ще один випадок виявили у сімейному вогнищі.
За словами посадовиці, визначили коло контактних осіб, яких наразі 19. Усі вони знаходяться на самоізоляції.
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Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у 3 працівників Любешівської РДА діагностували коронавірус, ще один випадок виявили у сімейному вогнищі.
За словами посадовиці, визначили коло контактних осіб, яких наразі 19. Усі вони знаходяться на самоізоляції.
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