Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус





Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у 3 працівників Любешівської РДА діагностували коронавірус, ще один випадок виявили у сімейному вогнищі.



За словами посадовиці, визначили коло контактних осіб, яких наразі 19. Усі вони знаходяться на самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох працівників Любешівської РДА виявили COVID-19.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що у 3 працівників Любешівської РДА діагностували коронавірус, ще один випадок виявили у сімейному вогнищі.За словами посадовиці, визначили коло контактних осіб, яких наразі 19. Усі вони знаходяться на самоізоляції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію