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На Волині поки не послаблюватимуть карантин

На Волині поки не послаблюватимуть карантин
Волинь знаходиться на 7-му місці серед областей, де реєструють випадки коронавірусу.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що поки показники не дозволяють послабити карантинні заходи. Інцидентність становить 16,48 на 100 тисяч населення при нормі у 12. Найвищі показники у Ківерцівському, Луцькому, Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Турійському, Ратнівському районах, Ковелі. У Луцьку показник інцидентності становить 18,85.
Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 32,98 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізовують пацієнтів із коронавірусом, - 30,15, що на 10% більше від результатів минулого тижня.

За словами посадовиці, така ситуація склалася через те, що волиняни сприйняли пом’якшення карантину як його відміну.

Тож в області, зокрема, повністю скасовують залізничне сполучення, громадський транспорт працюватиме лише за умови 50% заповнення.

ОДА також рекомендуватиме закрити дитсадки. У спортзалах та фітнес-клубах проситимуть зменшити кількість відвідувачів

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Теги: карантин, послаблення, Волинь, заборона, варте уваги
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