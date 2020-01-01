На Волині поки не послаблюватимуть карантин

Волинь знаходиться на 7-му місці серед областей, де реєструють випадки коронавірусу.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що поки показники не дозволяють послабити карантинні заходи. Інцидентність становить 16,48 на 100 тисяч населення при нормі у 12. Найвищі показники у Ківерцівському, Луцькому, Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Турійському, Ратнівському районах, Ковелі. У Луцьку показник інцидентності становить 18,85.Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 32,98 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізовують пацієнтів із коронавірусом, - 30,15, що на 10% більше від результатів минулого тижня.За словами посадовиці, така ситуація склалася через те, що волиняни сприйняли пом’якшення карантину як його відміну.Тож в області, зокрема, повністю скасовують залізничне сполучення, громадський транспорт працюватиме лише за умови 50% заповнення.ОДА також рекомендуватиме закрити дитсадки. У спортзалах та фітнес-клубах проситимуть зменшити кількість відвідувачів