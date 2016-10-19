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На трасі «Львів-Радехів-Луцьк» затримали бус із контрабандними цигарками на 2,5 мільйона гривень

На трасі «Львів-Радехів-Луцьк» затримали бус із контрабандними цигарками на 2,5 мільйона гривень
Співробітники податкової міліції у взаємодії з працівниками Горохівського ВП ГУНП у Волинській області на автошляху сполученням «Львів-Радехів-Луцьк» зупинили транспортний засіб, який незаконно транспортував масштабну партії тютюнових виробів.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, податкова міліція Волині провела обстеження транспортного засобу марки Merсedes Sprinter, у вантажному відділенні якого виявили тайник, де знаходилось 48 000 пачок тютюнових виробів марок «Heets», «Rothmans», «Marlboro», «Kent», транспортування яких здійснювалося без відповідних дозвільних документів. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 2,5 мільйона гривень.

Крім того, фіскали вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter, який використовувався для незаконного транспортування тютюну.

Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей , а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб, причетних до такої незаконної діяльності.

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Теги: фіскали, Волинь, контрабанда
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