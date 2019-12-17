Волинянин, який скоїв жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині, вийшов із СІЗО
Сьогодні, 11:34
Водій автоцистерни з Волині, який врізався у пасажирський автобус неподалік Новограда-Волинського та забрав життя 9 людей, вийшов із СІЗО.
Нагадаємо, що у вересні 2019 року на автодорозі «Київ-Чоп» водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та зіткнувся в автобус Neoplan, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги, - пишуть Факти.
Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Постраждали тієї страшної ночі працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, які поверталися із відпочинку в Карпатах.
За словами очевидців, зіткнення автоцистерни із автобусом, який зупинився обабіч дороги, було моментальним.
Один із постражадалих у ДТП Олексій Сарнавський заледве вижив сам, але втратив дружину.
"Я був на вулиці, а потім зайшов, щоб взяти светр. Ми з жінкою сиділи на останніх сидіннях. Аж раптом удар – і все полетіло", - згадує чоловік.
У підсумку аварії – 9 загиблих та 16 травмованих осіб. Жертв могло бути ще більше, якби цистерна була завантажена пальним.
"Дев’ять родин залишилися сьогодні без дружин, без чоловіків. Лише у моїй службі ми втратили шістьох людей – водіїв тролейбуса, кондукторів. Служба залишилася без провідних працівників за годину поїздки", – поділився заступник керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного депо Сергій Корнійчук.
Як розповіла адвокат потерпілих, горе-водія затримали на місці, і в камері СІЗО він провів півроку. Однак. нещодавно суд постановив змінити утримання під вартою на домашній арешт, і чоловік поїхав додому на Тернопільщину.
"Підозрюваний може переховуватися і надалі: на час розгляду справи в суді він мав при собі закордонний паспорт. Суд його зобов’язав здати паспорт в органи міграційної служби, однак жодних підтверджень того, що паспорт зданий, немає. Він проживає в іншій області", – заявила Анна Качмар.
Однак найбільше шокує те, що водій відмовляється визнавати вину у скоєному: автобус на дорозі він побачив “запізно”.
"Будуть засідання, буде з’ясовуватися. Я учасник дорожньої трагедії, але винним себе не вважаю. Машина обганяла мене, я не міг обійти. Все сталося за кілька секунд", – заявив водій автоцистерни Анатолій Храновський.
Підозрюваний працював на приватну фірму, на яку постраждалі подали позов близько 5 млн грн компенсації, адже більшість із них проходять дороговартісне лікування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує ув’язнення строком до 10 років.
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Нагадаємо, що у вересні 2019 року на автодорозі «Київ-Чоп» водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та зіткнувся в автобус Neoplan, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги, - пишуть Факти.
Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Постраждали тієї страшної ночі працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, які поверталися із відпочинку в Карпатах.
За словами очевидців, зіткнення автоцистерни із автобусом, який зупинився обабіч дороги, було моментальним.
Один із постражадалих у ДТП Олексій Сарнавський заледве вижив сам, але втратив дружину.
"Я був на вулиці, а потім зайшов, щоб взяти светр. Ми з жінкою сиділи на останніх сидіннях. Аж раптом удар – і все полетіло", - згадує чоловік.
У підсумку аварії – 9 загиблих та 16 травмованих осіб. Жертв могло бути ще більше, якби цистерна була завантажена пальним.
"Дев’ять родин залишилися сьогодні без дружин, без чоловіків. Лише у моїй службі ми втратили шістьох людей – водіїв тролейбуса, кондукторів. Служба залишилася без провідних працівників за годину поїздки", – поділився заступник керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного депо Сергій Корнійчук.
Як розповіла адвокат потерпілих, горе-водія затримали на місці, і в камері СІЗО він провів півроку. Однак. нещодавно суд постановив змінити утримання під вартою на домашній арешт, і чоловік поїхав додому на Тернопільщину.
"Підозрюваний може переховуватися і надалі: на час розгляду справи в суді він мав при собі закордонний паспорт. Суд його зобов’язав здати паспорт в органи міграційної служби, однак жодних підтверджень того, що паспорт зданий, немає. Він проживає в іншій області", – заявила Анна Качмар.
Однак найбільше шокує те, що водій відмовляється визнавати вину у скоєному: автобус на дорозі він побачив “запізно”.
"Будуть засідання, буде з’ясовуватися. Я учасник дорожньої трагедії, але винним себе не вважаю. Машина обганяла мене, я не міг обійти. Все сталося за кілька секунд", – заявив водій автоцистерни Анатолій Храновський.
Підозрюваний працював на приватну фірму, на яку постраждалі подали позов близько 5 млн грн компенсації, адже більшість із них проходять дороговартісне лікування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує ув’язнення строком до 10 років.
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