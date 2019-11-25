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Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина

Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина
У Нововолинську судили 28-річну громадянку Данії, котра мало не зарізала співмешканця.

Так, увечері 28 лютого 2020 року у квартирі чоловіка в місті Нововолинську під час конфлікту жінка завдала йому удару ножем у живіт. На щастя, потерпілий вижив, - інформує прокуратура Волинської області.

Жінка ж щиро розкаялася у скоєному, активно сприяла розкриттю злочину й визнала свою винуватість у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 121 КК України).

Суд призначив іноземці покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

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Теги: конфлікт, іноземка, Волинь, різанина
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