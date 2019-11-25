Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина

У Нововолинську судили 28-річну громадянку Данії, котра мало не зарізала співмешканця.Так, увечері 28 лютого 2020 року у квартирі чоловіка в місті Нововолинську під час конфлікту жінка завдала йому удару ножем у живіт. На щастя, потерпілий вижив, - інформує прокуратура Волинської області.Жінка ж щиро розкаялася у скоєному, активно сприяла розкриттю злочину й визнала свою винуватість у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 121 КК України).Суд призначив іноземці покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.