Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина
Сьогодні, 16:58
У Нововолинську судили 28-річну громадянку Данії, котра мало не зарізала співмешканця.
Так, увечері 28 лютого 2020 року у квартирі чоловіка в місті Нововолинську під час конфлікту жінка завдала йому удару ножем у живіт. На щастя, потерпілий вижив, - інформує прокуратура Волинської області.
Жінка ж щиро розкаялася у скоєному, активно сприяла розкриттю злочину й визнала свою винуватість у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 121 КК України).
Суд призначив іноземці покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, увечері 28 лютого 2020 року у квартирі чоловіка в місті Нововолинську під час конфлікту жінка завдала йому удару ножем у живіт. На щастя, потерпілий вижив, - інформує прокуратура Волинської області.
Жінка ж щиро розкаялася у скоєному, активно сприяла розкриттю злочину й визнала свою винуватість у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 121 КК України).
Суд призначив іноземці покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок
Сьогодні, 17:20
Уряд назвав умови, за яких можуть посилити карантин
Сьогодні, 17:00
Судили громадянку Данії, яка встромила ніж у живіт волинянина
Сьогодні, 16:58
Луцькі патрульні спіймали водія-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку Chevrolet збив велосипедиста
Сьогодні, 16:31