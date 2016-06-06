Прикордонники затримали поляка, який йшов в Україну на заробітки





Про це



Так, учора, 11 червня, прикордонники Львівського загону від польських колег отримали інформацію щодо можливої спроби незаконного перетину кордону однією особою. Українські охоронці кордону негайно зреагували та невдовзі затримали порушника держрубежу.



Зі слів чоловіка, він є громадянином Польщі, а незаконно перетнув кордон, аби влаштуватися на роботу в Україні. Жодних документів чоловік не мав.



За незаконне перетинання кордону іноземця притягнули до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.



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