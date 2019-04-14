«Чистоліто 2020»: лучани вийшли на толоку. ФОТО





Акція "Чистоліто 2020" стартувала сьогодні, 13 червня, у різних мікрорайонах міста.



Любителі чистоти та порядку очищували місто від різного сміття, якого назбиралось десятки сміттєвих пакетів.



Усім, хто долучився до прибирання видали необхідний інвентар та рукавиці.



Толоки організували на 15 локаціях.



Зокрема, на ділянці навпроти Господарського суду Волинської області аж до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ №3 та на вул. Залізничній, поблизу альтернативного інтеграційного простору "Гармидер ангар-stage".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі лучани активно долучились до масштабного прибирання міста.Акція "Чистоліто 2020" стартувала сьогодні, 13 червня, у різних мікрорайонах міста.Любителі чистоти та порядку очищували місто від різного сміття, якого назбиралось десятки сміттєвих пакетів.Усім, хто долучився до прибирання видали необхідний інвентар та рукавиці.Толоки організували на 15 локаціях.Зокрема, на ділянці навпроти Господарського суду Волинської області аж до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ №3 та на вул. Залізничній, поблизу альтернативного інтеграційного простору "Гармидер ангар-stage".

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