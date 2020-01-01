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На Волині з траси «Луцьк-Львів» вкрали 14 дорожніх знаків

На Волині з траси «Луцьк-Львів» вкрали 14 дорожніх знаків
Волинські поліцейські розшукують зловмисника, який поцупив 14 дорожніх знаків з узбіч траси "Луцьк – Радехів – Львів".

Про це повідомляє Волинь-нова.

Крадіжку виявили на відрізку траси на Горохівщині. З узбіч траси "Луцьк – Радехів – Львів" хтось поцупив чотирнадцять дорожніх знаків, загальною вартістю 42887 гривень.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області шукають злочинців. Автодорівці припускають, що цінними для пакісника стали двометрові металеві труби?

Горохівські поліцейські закликають усіх, кому щось відомо про злодіїв, допомогти розшукати їх. Конфіденційність гарантують.

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Теги: Волинь, крадіжка, поліція
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