На Волині з траси «Луцьк-Львів» вкрали 14 дорожніх знаків





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Крадіжку виявили на відрізку траси на Горохівщині. З узбіч траси "Луцьк – Радехів – Львів" хтось поцупив чотирнадцять дорожніх знаків, загальною вартістю 42887 гривень.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області шукають злочинців. Автодорівці припускають, що цінними для пакісника стали двометрові металеві труби?



Горохівські поліцейські закликають усіх, кому щось відомо про злодіїв, допомогти розшукати їх. Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські розшукують зловмисника, який поцупив 14 дорожніх знаків з узбіч траси "Луцьк – Радехів – Львів".Про це повідомляє Волинь-нова. Крадіжку виявили на відрізку траси на Горохівщині. З узбіч траси "Луцьк – Радехів – Львів" хтось поцупив чотирнадцять дорожніх знаків, загальною вартістю 42887 гривень.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області шукають злочинців. Автодорівці припускають, що цінними для пакісника стали двометрові металеві труби?Горохівські поліцейські закликають усіх, кому щось відомо про злодіїв, допомогти розшукати їх. Конфіденційність гарантують.

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