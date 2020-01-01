У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася у неділю, 14 червня, близько 17:00 на проспекті Василя Мойсея.



Lexus та машина патрульної поліції зіткнулися навпроти управління СБУ у Волинській області. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.



На місці працюють ще два екіпажі поліції.



За попередньо інформацією, без потерпілих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та автомобіля патрульної поліції.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.Аварія сталася у неділю, 14 червня, близько 17:00 на проспекті Василя Мойсея.Lexus та машина патрульної поліції зіткнулися навпроти управління СБУ у Волинській області. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.На місці працюють ще два екіпажі поліції.За попередньо інформацією, без потерпілих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію