У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО
Сьогодні, 17:19
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та автомобіля патрульної поліції.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася у неділю, 14 червня, близько 17:00 на проспекті Василя Мойсея.
Lexus та машина патрульної поліції зіткнулися навпроти управління СБУ у Волинській області. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працюють ще два екіпажі поліції.
За попередньо інформацією, без потерпілих.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася у неділю, 14 червня, близько 17:00 на проспекті Василя Мойсея.
Lexus та машина патрульної поліції зіткнулися навпроти управління СБУ у Волинській області. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працюють ще два екіпажі поліції.
За попередньо інформацією, без потерпілих.
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