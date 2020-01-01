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У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО

У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та автомобіля патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася у неділю, 14 червня, близько 17:00 на проспекті Василя Мойсея.

Lexus та машина патрульної поліції зіткнулися навпроти управління СБУ у Волинській області. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці працюють ще два екіпажі поліції.

За попередньо інформацією, без потерпілих.

У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО


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Теги: ДТП, Луцьк
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