Стареньке авто, спроба потрапити в Раду і членство у спілці чорнобильців: що відомо про нового голову Луцької РДА

Володимир Зеленський учора, 15 червня, підписав розпорядження про призначення Володимира Кеца новим очільником Луцької РДА. Відповідний документ опублікували на сайті глави держави.



Із відкритих джерел відомо, що Володимир Олександрович 1966 року народження,



Згідно з його декларацією, оприлюдненою на сайті



Володимир Кец разом із дружиною Галиною Єфстафіївною мають доньку Катерину.



У 2005 році родина Кеців придбала у Луцьку квартиру на 72,9 м. кВ., у декларації глави сім’ї зазначено, що нерухомість – спільна власність членів родини. Із 2014 року Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою у селі Боратин Луцького району, площа території – 1200 «квадратів». У тому ж селі зводить також будинок на 250 м. кВ., будівництво досі триває. Із 2006 року їздить новообраний голова Луцької райдержадміністрації на легковому автомобілі AUDI А6 2001 року випуску.



Дружина Галина Кец за основним місцем роботи минулого року отримала 105 988 гривень, дочка Катерина – 94 415 гривень.



На банківських рахунках родини Кеців зберігається 130 119 гривень, 45 119 – у Володимира Олександровича та 85 тисяч у його дружини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місце голови Луцької райдержадміністрації пустувало не довго, трохи більше, ніж за 2 місяці після звільнення колишнього очільника Тараса Яковлева учора, 15 червня, підписав розпорядження про призначенняновим очільником Луцької РДА. Відповідний документ опублікували на сайті глави держави.Із відкритих джерел відомо, що Володимир Олександрович 1966 року народження, у 2002 році балотувався до Верховної Ради та у 2010 році до Волинської обласної . Жодного разу не пройшов. На момент балотування до парламенту був заступником директора Волинського обласного центру зайнятості і членом Ліберальної партії України. До серпня 2019 року працював заступником начальника Регіонального відділення Фонду державного майна у Волинській області.Згідно з його декларацією, оприлюдненою на сайті НАЗК , за неповний 2019 рік роботи на цій посаді Володимир Кец заробив 295 751 гривню. Окрім цього, Володимиру Олександровичу також надійшло 4 892 гривні соціальних виплат та 53 400 гривень пенсії. Варто зазначити, що новий голова Луцької райдержадміністрації належить до організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».Володимир Кец разом із дружиноюмають донькуУ 2005 році родина Кеців придбала у Луцьку квартиру на 72,9 м. кВ., у декларації глави сім’ї зазначено, що нерухомість – спільна власність членів родини. Із 2014 року Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою у селі Боратин Луцького району, площа території – 1200 «квадратів». У тому ж селі зводить також будинок на 250 м. кВ., будівництво досі триває. Із 2006 року їздить новообраний голова Луцької райдержадміністрації на легковому автомобілі AUDI А6 2001 року випуску.Дружина Галина Кец за основним місцем роботи минулого року отримала 105 988 гривень, дочка Катерина – 94 415 гривень.На банківських рахунках родини Кеців зберігається 130 119 гривень, 45 119 – у Володимира Олександровича та 85 тисяч у його дружини.

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