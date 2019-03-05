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Суддя з Луцька, яка не впоралася з кваліфікаційними іспитами, пішла у відставку

Суддя з Луцька, яка не впоралася з кваліфікаційними іспитами, пішла у відставку
Суддя Апеляційного суду Волинської області Тетяна Лівандовська-Кочура пішла у відставку.

Про звільнення свідчить подана суддею декларація. Інформацію підтвердили і у пресслужбі Апеляційного суду Волині.

Так, у декларації, що засвідчує звільнення, йдеться про те, що Тетяна Лівандовська-Кочура працювала до 12 червня.

Як повідомляло раніше видання «Сила правди», Тетяна Лівандовська-Кочура працювала у судовій системі з 2003 року. Спочатку була суддею Луцького міськрайонного суду, а з 2012 працювала в Апеляційному суді Волинської області.

У 2018-ому вона проходила кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. За результатами складання письмового анонімного іспиту і виконання практичного завдання її не допустили до другого етапу атестації – дослідження суддівського досьє та співбесіди у ВККС.

З 90 максимально можливих балів на іспиті суддя набрала 70,2. Під час практичного завдання, яке максимально можна оцінити у 120 балів, Тетяна Лівандовська-Кочура набрала лише 50, а це менше половини. Тож Вища кваліфкомісія суддів внесла Вищій раді правосуддя подання щодо звільнення волинянки з посади. 27 лютого 2020 ВРП на своєму засіданні повинна була вирішити її долю, але цього не сталося, питання відклали на потім. А Тетяна Лівандовська-Кочура оскаржувала рішення ВККС у Касаційному адмінсуді.

Щоправда, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі суду запевнили, що суддя пішла у відставку «у зв’язку з тим, що в неї вже було таке право».

Зауважимо, згідно з українським законодавством суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, має право подати заяву про відставку.

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Теги: суддя, відставка, Тетяна Лівандовська-Кочура
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