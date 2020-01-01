Пасажири та водії без масок і напхані маршрутки: у Луцьку скаржаться на порушення карантину
Сьогодні, 14:20
У Луцьку за місяць отримали понад пів сотні звернень, що стосувалися роботи транспорту.
Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як нагадала, що з 1 червня в місті відновили рух громадського транспорту, який із 19 березня не працював через карантин. Після запуску маршруток і тролейбусів лучан цікавили правила, яких необхідно дотримуватись в пасажирському транспорті під час карантину.
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Разом з тим, за словами Карп'як, надходили нарікання щодо відсутності індивідуальних засобів захисту у водіїв і пасажирів, переповнені салони маршруток.
17 звернень стосувались порушення графіків руху тролейбусів та відновлення руху за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с.Гаразджа».
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Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як нагадала, що з 1 червня в місті відновили рух громадського транспорту, який із 19 березня не працював через карантин. Після запуску маршруток і тролейбусів лучан цікавили правила, яких необхідно дотримуватись в пасажирському транспорті під час карантину.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи скасували пільговий проїзд у Луцьку під час карантину та чи можна пенсіонерам у транспорт
Разом з тим, за словами Карп'як, надходили нарікання щодо відсутності індивідуальних засобів захисту у водіїв і пасажирів, переповнені салони маршруток.
17 звернень стосувались порушення графіків руху тролейбусів та відновлення руху за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с.Гаразджа».
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Коментарі 1
Це "українське бидло" ви ніколи не заставити дотримуватись правил, тих правил карантинного обмеження, яких дотримуються думаю все ж таки більшість законослухняних та відповідальних громадян.
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