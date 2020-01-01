Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО

У Луцьку на території кафедрального собору Святої Трійці розцвів розарій.Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ на своїй сторінці у facebook.Так, одразу за брамою, перед кладовищем і навколо будинку духовної консисторії ростуть переважно рожі, які радують цвітом упродовж теплої пори року.Нагадаємо, що розарій почали облаштовувати ще у 2014 році. Тоді територію біля церкви перепланували й почали засаджувати трояндами. Сьогодні тут налічується близько тисячі кущів української, польської та англійської селекцій.Опікується цією квітковою справою викладач Волинської православної богословської академії, кандидат мистецтвознавства. Рози у класичному поєднанні з лавандою та самшитом створюють неповторну атмосферу й ще один привабливий куточок нашого міста."Посаджені біля храмового цвинтаря, вони також закликають парафіян уважніше ставитися до природи: насаджувати живі квіти на місцях спочинку наших рідних, а не приносити штучні", - зауважують у соборі.Світлини - інформаційної служби єпархії.