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Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО

Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
У Луцьку на території кафедрального собору Святої Трійці розцвів розарій.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ на своїй сторінці у facebook.

Так, одразу за брамою, перед кладовищем і навколо будинку духовної консисторії ростуть переважно рожі, які радують цвітом упродовж теплої пори року.

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Нагадаємо, що розарій почали облаштовувати ще у 2014 році. Тоді територію біля церкви перепланували й почали засаджувати трояндами. Сьогодні тут налічується близько тисячі кущів української, польської та англійської селекцій.

Опікується цією квітковою справою викладач Волинської православної богословської академії, кандидат мистецтвознавства Тетяна Бокій. Рози у класичному поєднанні з лавандою та самшитом створюють неповторну атмосферу й ще один привабливий куточок нашого міста.

"Посаджені біля храмового цвинтаря, вони також закликають парафіян уважніше ставитися до природи: насаджувати живі квіти на місцях спочинку наших рідних, а не приносити штучні", - зауважують у соборі.

Світлини - інформаційної служби єпархії.

Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО
Неповторна атмосфера: біля луцького собору зацвіла тисяча троянд. ФОТО

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Теги: троянди, розарій, собор, Луцьк
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