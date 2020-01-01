На території двох гідрозаказників на Волині затримали браконьєрів. ФОТО

У період з 8 по 15 червня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 36 порушень.Про це інформує пресслужюа рибпатруля у Волинській області.Так, склали 20 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та 10 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), один за ст. 188-5 КУпАП та один за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 31 забороне знаряддя лову.«За даний період на порушників накладено 1 360 грн, решту буде накладено судами, куди скеровані матеріали. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили шість кг водних біоресурсів. Також вилучено 12 од. заборонених знарядь лову», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, з 9 по 12 червня державні інспектори здійснили рибоохоронний рейд на водойми Ратнівського району. Під час обстеження озера Турське з водойми вилучили 10 безгосподарських сіток. Аналогічну кількість безхазяйних знарядь вилучили на озері Мшани Гірницької сільради Ратнівського району. Склали відповідні акти.На озері Оріхівське на території гідрологічного заказника «Оріхівський» викрили жителя села Межисить. Громадянин здійснював вилов риби забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Порушник не встиг завдати шкоди природно-заповідному фонду. Оформили протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суди. Заборонене знарядя вилучили.10 червня під час рибоохоронної роботи на водному обєкті, що поблизу села Холопичі Локачинського району (гідрологічний заказник «Холопичівський») зафіксували грубе порушення правил рибальства. Двоє порушників ловили рибу трьома лісковими сітками.На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності.12 червня під час обстеження озера у селі Любитів Ковельського району зафіксували ряд порушень. Так, на двох громадян оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції. Також викрили порушника, який рибалив за допомогою мисинової сітки.Наступного дня під час рибоохоронного рейду на річці Конопелька, що поблизу села Носачевичі Рожиженського району, викрили аналогічне порушення. Чоловік ловив рибу лісковою сіткою. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На усіх викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.