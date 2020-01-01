Як ветерани АТО ходили на розмову до Погуляйка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Юрієм Погуляйком, поспілкуватися щодо кадрової політики та нагадати про низку проблем, які стосуються, зокрема, ветеранів АТО.



Зібралися мітингарі о 12 годині у вівторок, 16 червня. До 13:30 цього дня із людьми розмовляв лише заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик, однак пообіцяв, що вже о 14 годині вийде й сам Юрій Погуляйко.



Організатор акції – атовець Вадим Ваврищук анонсував збір активістів ще три тижні тому, тож наступного під стінами установи зібралося приблизно півсотні учасників не лише з Луцька, а й із сусідніх районів. Зокрема, Ковель представляло 15 учасників акції.







«Перш за все ми повинні розібратися, що ж вимагають люди», – відразу зауважив Анатолій Костик. Зі слів посадовця, попередньо про зустріч не домовлялися, хоча публічний пост в соцмережі бачили.







Нагадаємо, 26 травня активісти вже Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.



11 червня його таки звільнили.



Нестеренко пішов із посади після того, як керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з його боку. Щодо посадовця порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків, а згодом і взагалі звільнили.







Після більш як півгодинних «вуличних» розмов від заступника голови ОДА були пропозиції спочатку двом людям зайти на 10 хвилин до Юрія Погуляйка, згодом вже «зійшлися» на п’яти, однак громадськість це не влаштовувало. Мітингарі в жарт навіть пропонували принести їм «барабан» для жеребкування, хто ж таки піде на розмову.







Заступник начальника управління Національної поліції Волині Сергій Козак, який разом з іншими правоохоронцями стояв поміж сторонами конфлікту, неодноразово нагадував громадськості про дотримання правил карантинного режиму, мовляв, згідно з чинними вимогами не можна створювати скупчення людей, перебувати на вулиці без маски та інше.







Зрештою, згодом Анатолій Костик повідомив, що Юрій Погуляйко погодився прийняти усіх відразу і пообіцяв рівно о 14 годині спуститися у фойє облдержадміністрації. Обіцянку виконав і навіть прийшов на декілька хвилин раніше.







Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко заявив, що мітинг влаштували на вимогу Володимира Бондаря, зокрема, що на нього «працює» ініціатор зборів, ветеран АТО Вадим Ваврищук.



«Я поважаю ветеранів АТО», – додав також голова ОДА, зауваживши, що інші учасники, можливо, прийшли відстояти справедливість чи вирішити проблемні питання.







У фойє Волинської обласної державної адміністрації розмова між активістами та Юрієм Погуляйком тривала близько години.



Що вимагали активісти:



– роз’яснення щодо кадрової політики голови ОДА,

– вирішення питань фінансування військового госпіталю;

– фінансової допомоги на лікування ветеранів АТО.



Щодо кадрової політики та призначень на керівні посади в області, то Юрій Погуляйко відповів, що він не збирає команду лише «луганських чи донецьких», основними вимогами, за його словами, є наявність вищої освіти, досвід роботи на держслужбі, фаховість тощо. «От моя заступниця Тетяна Щербак – з Чернівців», – зауважив Погуляйко.







З питаннями щодо госпіталю до Юрія Погуляйка прийшов член правління міжнародної спілки ветеранів Афганістану Володимир Шпика з Ковеля. Каже, що цьогоріч з обласного бюджету виділили лише 300 тисяч гривень на фінансування ветеранського госпіталю. «Мої знайомі, які зараз там на лікуванні, телефонують і кажуть, що навіть немає чим харчуватися, ліки доводиться купувати за свої кошти, а для інвалідів усіх груп це не маленька сума. Моя громада попросила мене звернутися до вас, аби на найближчій сесії профільний департамент підняв це питання і відпрацював проект щодо збільшення фінансування на лікування ветеранів», – говорить Володимир Шпика.







Юрій Погуляйко каже, що це питання вже давно перебуває в розробці і з понеділка на сайті ОДА з’явиться проект щодо створення ради ветеранів, на базі якої частіше влаштовуватимуть зустрічі атовців та керівництва області, аби спільно вирішувати проблемні питання.



Далі слово взяла заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.



«Ситуацією із фінансуванням воєнних госпіталів я займаюся із січня. Пояснюю вкотре, що питання фінансування закладів, які не є законтрактованими, – не до голови і навіть не до обласної влади. Обласна влада може лише прийняти на свій розсуд частину витрат, як ми і робимо, більше того, ініціюємо їх збільшення. Здоров’я людей – найголовніше. До 1 квітня щодо військового госпіталю проблем не було жодних, після - почалася медична реформа, яку фінансує НСЗУ, проблеми із фінансуванням дійсно зараз є», – каже Тетяна Щербак.



Зазначила, що чинний порядок фінансування закладів охорони здоров’я не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів і не дозволяє департаменту охорони здоров’я МОУ здійснювати повноцінне медичне забезпечення та координацію діяльності медичної служби Збройних сил України.



Посадовиця пообіцяла, що особисто буде наполягати на ініціюванні підтримки ветеранів АТО, однак каже, що вони й так роблять усе можливе. «Якби ви досліджували питання, хто ж найбільше просить грошей на ветеранів, то побачили б, що Волинь – в трійці лідерів», – каже Тетяна Щербак.



«Люди заслужили», «ми не повинні платити зі своєї кишені за це», «люди добрі, дайте нам по копійці на лікування», «ви – керівник області, киньте клич по області» та інше звучало після відповіді посадовиці від мітингарів до голови ОДА.







Далі активісти, користуючись можливістю, озвучували інші проблемні питання. Зокрема, підняли тему про одного із місцевих перевізників – Яцишина, який, зі слів одного із ветеранів, відмовляється водити атовців із пільгами. На що Юрій Погуляйко відповів, що буде вирішувати проблему.







«Пане Погуляйко, скажіть, а у нас йде зараз війна?», – раптово запитав хтось із натовпу.

– Звісно йде. Війна триває.

– А з ким?

– З російським окупантом.

– А ще з ким?

– З так званою ДНР і ЛНР.



Тоді активісти почали піднімати тему російської мови у державній установі, мовляв, держслужбовці повинні розмовляти виключно українською. Щоправда, серед мітингарів були й такі, що говорили російською.



Погуляйко ж пообіцяв, що усі посадовці та держслужбовці розмовлятимуть саме українською, каже, що особисто це контролюватиме і погоджується з вимогою щодо цього питання.



Активісти почали аплодувати.







Окрім того, Погуляйко пообіцяв прийняти на особисті розмови декількох ветеранів і зазначив, що візьме до уваги відзначення ветеранів на місцевому рівні, позаяк, зі слів декількох атовців, їх обурює те, що на рідній Волині їх не цінують так, як, для прикладу, на Львівщині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активісти прийшли під Волинську ОДА із вимогами особисто зустрітися з очільником області, поспілкуватися щодо кадрової політики та нагадати про низку проблем, які стосуються, зокрема, ветеранів АТО.Зібралися мітингарі о 12 годині у вівторок, 16 червня. До 13:30 цього дня із людьми розмовляв лише заступник голови Волинської ОДА, однак пообіцяв, що вже о 14 годині вийде й сам Юрій Погуляйко.Організатор акції – атовецьанонсував збір активістів ще три тижні тому, тож наступного під стінами установи зібралося приблизно півсотні учасників не лише з Луцька, а й із сусідніх районів. Зокрема, Ковель представляло 15 учасників акції.«Перш за все ми повинні розібратися, що ж вимагають люди», – відразу зауважив Анатолій Костик. Зі слів посадовця, попередньо про зустріч не домовлялися, хоча публічний пост в соцмережі бачили.Нагадаємо, 26 травня активісти вже влаштовували акцію проти кадрової політики Волинської облдержадміністрації. Зокрема йшлося про вже ексдиректора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА, який прибув працювати з Луганщини.Нестеренко пішов із посади після того, як керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з його боку. Щодо посадовця порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків, а згодом і взагалі звільнили.Після більш як півгодинних «вуличних» розмов від заступника голови ОДА були пропозиції спочатку двом людям зайти на 10 хвилин до Юрія Погуляйка, згодом вже «зійшлися» на п’яти, однак громадськість це не влаштовувало. Мітингарі в жарт навіть пропонували принести їм «барабан» для жеребкування, хто ж таки піде на розмову.Заступник начальника управління Національної поліції Волині, який разом з іншими правоохоронцями стояв поміж сторонами конфлікту, неодноразово нагадував громадськості про дотримання правил карантинного режиму, мовляв, згідно з чинними вимогами не можна створювати скупчення людей, перебувати на вулиці без маски та інше.Зрештою, згодом Анатолій Костик повідомив, що Юрій Погуляйко погодився прийняти усіх відразу і пообіцяв рівно о 14 годині спуститися у фойє облдержадміністрації. Обіцянку виконав і навіть прийшов на декілька хвилин раніше.Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко заявив, що мітинг влаштували на вимогу Володимира Бондаря, зокрема, що на нього «працює» ініціатор зборів, ветеран АТО Вадим Ваврищук.«Я поважаю ветеранів АТО», – додав також голова ОДА, зауваживши, що інші учасники, можливо, прийшли відстояти справедливість чи вирішити проблемні питання.У фойє Волинської обласної державної адміністрації розмова між активістами та Юрієм Погуляйком тривала близько години.– роз’яснення щодо кадрової політики голови ОДА,– вирішення питань фінансування військового госпіталю;– фінансової допомоги на лікування ветеранів АТО.Щодо кадрової політики та призначень на керівні посади в області, то Юрій Погуляйко відповів, що він не збирає команду лише «луганських чи донецьких», основними вимогами, за його словами, є наявність вищої освіти, досвід роботи на держслужбі, фаховість тощо. «От моя заступниця Тетяна Щербак – з Чернівців», – зауважив Погуляйко.З питаннями щодо госпіталю до Юрія Погуляйка прийшов член правління міжнародної спілки ветеранів Афганістануз Ковеля. Каже, що цьогоріч з обласного бюджету виділили лише 300 тисяч гривень на фінансування ветеранського госпіталю. «Мої знайомі, які зараз там на лікуванні, телефонують і кажуть, що навіть немає чим харчуватися, ліки доводиться купувати за свої кошти, а для інвалідів усіх груп це не маленька сума. Моя громада попросила мене звернутися до вас, аби на найближчій сесії профільний департамент підняв це питання і відпрацював проект щодо збільшення фінансування на лікування ветеранів», – говорить Володимир Шпика.Юрій Погуляйко каже, що це питання вже давно перебуває в розробці і з понеділка на сайті ОДА з’явиться проект щодо створення ради ветеранів, на базі якої частіше влаштовуватимуть зустрічі атовців та керівництва області, аби спільно вирішувати проблемні питання.Далі слово взяла заступниця голови облдержадміністрації«Ситуацією із фінансуванням воєнних госпіталів я займаюся із січня. Пояснюю вкотре, що питання фінансування закладів, які не є законтрактованими, – не до голови і навіть не до обласної влади. Обласна влада може лише прийняти на свій розсуд частину витрат, як ми і робимо, більше того, ініціюємо їх збільшення. Здоров’я людей – найголовніше. До 1 квітня щодо військового госпіталю проблем не було жодних, після - почалася медична реформа, яку фінансує НСЗУ, проблеми із фінансуванням дійсно зараз є», – каже Тетяна Щербак.Зазначила, що чинний порядок фінансування закладів охорони здоров’я не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів і не дозволяє департаменту охорони здоров’я МОУ здійснювати повноцінне медичне забезпечення та координацію діяльності медичної служби Збройних сил України.Посадовиця пообіцяла, що особисто буде наполягати на ініціюванні підтримки ветеранів АТО, однак каже, що вони й так роблять усе можливе. «Якби ви досліджували питання, хто ж найбільше просить грошей на ветеранів, то побачили б, що Волинь – в трійці лідерів», – каже Тетяна Щербак.та інше звучало після відповіді посадовиці від мітингарів до голови ОДА.Далі активісти, користуючись можливістю, озвучували інші проблемні питання. Зокрема, підняли тему про одного із місцевих перевізників –, який, зі слів одного із ветеранів, відмовляється водити атовців із пільгами. На що Юрій Погуляйко відповів, що буде вирішувати проблему.Тоді активісти почали піднімати тему російської мови у державній установі, мовляв, держслужбовці повинні розмовляти виключно українською. Щоправда, серед мітингарів були й такі, що говорили російською.Погуляйко ж пообіцяв, що усі посадовці та держслужбовці розмовлятимуть саме українською, каже, що особисто це контролюватиме і погоджується з вимогою щодо цього питання.Активісти почали аплодувати.Окрім того, Погуляйко пообіцяв прийняти на особисті розмови декількох ветеранів і зазначив, що візьме до уваги відзначення ветеранів на місцевому рівні, позаяк, зі слів декількох атовців, їх обурює те, що на рідній Волині їх не цінують так, як, для прикладу, на Львівщині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію