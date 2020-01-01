Винуватця аварії, в якій загинула четвертокласниця з Луцька, засудили до 4 років тюрми
Сьогодні, 17:33
Винуватця ДТП у Луцьку Олександра Пилипчука, в якій загинула четвертокласниця Соломія Бенедик, засудили до 4 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, надвечір 24 жовтня 2019 року чоловік рухався вулицею Володимирською у Луцьку автомобілем марки Volkswagen Passat й наїхав на 10-річну дівчинку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Унаслідок отриманих травм дитина загинула.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, надвечір 24 жовтня 2019 року чоловік рухався вулицею Володимирською у Луцьку автомобілем марки Volkswagen Passat й наїхав на 10-річну дівчинку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Унаслідок отриманих травм дитина загинула.
Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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