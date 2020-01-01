Винуватця аварії, в якій загинула четвертокласниця з Луцька, засудили до 4 років тюрми

Олександра Пилипчука, в якій загинула четвертокласниця Соломія Бенедик, засудили до 4 років позбавлення волі.



Про це



Нагадаємо, надвечір 24 жовтня 2019 року чоловік рухався вулицею Володимирською у Луцьку автомобілем марки Volkswagen Passat й наїхав на 10-річну дівчинку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Унаслідок отриманих травм дитина загинула.



Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватця ДТП у Луцьку, в якій загинула четвертокласниця, засудили до 4 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо,автомобілем марки Volkswagen Passat й наїхав на 10-річну дівчинку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Унаслідок отриманих травм дитина загинула.Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

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