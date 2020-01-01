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Винуватця аварії, в якій загинула четвертокласниця з Луцька, засудили до 4 років тюрми

Винуватця аварії, в якій загинула четвертокласниця з Луцька, засудили до 4 років тюрми
Винуватця ДТП у Луцьку Олександра Пилипчука, в якій загинула четвертокласниця Соломія Бенедик, засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, надвечір 24 жовтня 2019 року чоловік рухався вулицею Володимирською у Луцьку автомобілем марки Volkswagen Passat й наїхав на 10-річну дівчинку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок отриманих травм дитина загинула.

Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

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Теги: суд, Луцьк, смерть дитини
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