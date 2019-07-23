«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО





Активісти час від часу виходять на пішохідні переходи, чим блокують рух автомобілів у чотирьох напрямках: на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк, - пише газета



Мітингувальники кажуть, що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району до Камінь-Каширського та переконують, що їхній край може бути самостійною адміністративною одиницею.



Депутат райради Петро Зінчук наголосив, що носієм влади в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько двох сотень людей на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" влаштували акцію протесту проти чинних планів укрупнення районів.Активісти час від часу виходять на пішохідні переходи, чим блокують рух автомобілів у чотирьох напрямках: на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк, - пише газета Волинь-нова Мітингувальники кажуть, що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району до Камінь-Каширського та переконують, що їхній край може бути самостійною адміністративною одиницею.Депутат райрадинаголосив, що носієм влади в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.

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