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«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО

«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО
Близько двох сотень людей на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" влаштували акцію протесту проти чинних планів укрупнення районів.

Активісти час від часу виходять на пішохідні переходи, чим блокують рух автомобілів у чотирьох напрямках: на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк, - пише газета Волинь-нова.

Мітингувальники кажуть, що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району до Камінь-Каширського та переконують, що їхній край може бути самостійною адміністративною одиницею.

Депутат райради Петро Зінчук наголосив, що носієм влади в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.


«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО
«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Маневичі, мітинг, траса, перекриття, приєднання
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