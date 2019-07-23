«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Близько двох сотень людей на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" влаштували акцію протесту проти чинних планів укрупнення районів.
Активісти час від часу виходять на пішохідні переходи, чим блокують рух автомобілів у чотирьох напрямках: на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк, - пише газета Волинь-нова.
Мітингувальники кажуть, що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району до Камінь-Каширського та переконують, що їхній край може бути самостійною адміністративною одиницею.
Депутат райради Петро Зінчук наголосив, що носієм влади в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Активісти час від часу виходять на пішохідні переходи, чим блокують рух автомобілів у чотирьох напрямках: на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк, - пише газета Волинь-нова.
Мітингувальники кажуть, що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району до Камінь-Каширського та переконують, що їхній край може бути самостійною адміністративною одиницею.
Депутат райради Петро Зінчук наголосив, що носієм влади в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центральному парку Луцька поставлять кіоск для лопат і граблів
Сьогодні, 10:31
У Луцьку визначили найкращі соціальні проєкти
Сьогодні, 10:25
«Маневиччани не підуть до Каменя»: на Волині люди влаштували акцію протесту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Через демонтаж Старого ринку перекрили рух вулицею
Сьогодні, 09:57
55 нових випадків і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 червня
Сьогодні, 09:48