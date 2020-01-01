У Луцьку заборонили «базар» біля історичного факультету





Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо, у березні члени виконкому



Після лучани висловили занепокоєння щодо можливості появи нового ринку. В Єдиній системі місцевих петицій навіть зареєстрували петицію проти МАФів.



Власник майбутніх торгових павільйонів Олександр Стадніцький розповів, що переміг у конкурсі на право користування елементами благоустрою, який міська рада оголосила 26 грудня минулого року. У ньому взяли участь ще кілька підприємців, але конкурсна комісія обрала його пропозицію. Підприємець зазначив, що



Утім, розглянувши колективну петицію мешканців міста Луцька стосовно встановлення п’яти торговельних павільйонів на Івана Огієнка, вирішили припинити дію погодження розміщення тимчасових споруд. До того ж, підприємець не оформив паспорти прив’язок МАФів та не встановив їх.



Фото - зі сторінки Юлії Євпак.

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