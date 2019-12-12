Двоє поліцейських отримали квартири у Луцьку
Сьогодні, 10:47
Двом волинським поліцейським надали квартири в обласному центрі.
Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Члени виконкому затвердили рішення житлової комісії ГУ Нацполіції у Волинській області про надання двокімнатної квартири площею 65,3 «квадрати» Слабику Олександру Миколайовичу з сім’єю. Із квартирного обліку правоохоронця зняли
Окрім того, у число службового житла включили двокімнатну квартиру площею 65,4 «квадрати» і надали її Сидорчуку Андрію Володимировичу з сім’єю. Із квартирного обліку працівника Нацполіції не знімали.
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Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Члени виконкому затвердили рішення житлової комісії ГУ Нацполіції у Волинській області про надання двокімнатної квартири площею 65,3 «квадрати» Слабику Олександру Миколайовичу з сім’єю. Із квартирного обліку правоохоронця зняли
Окрім того, у число службового житла включили двокімнатну квартиру площею 65,4 «квадрати» і надали її Сидорчуку Андрію Володимировичу з сім’єю. Із квартирного обліку працівника Нацполіції не знімали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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