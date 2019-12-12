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Двоє поліцейських отримали квартири у Луцьку

Двоє поліцейських отримали квартири у Луцьку
Двом волинським поліцейським надали квартири в обласному центрі.

Про це йшлося у середу, 17 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Члени виконкому затвердили рішення житлової комісії ГУ Нацполіції у Волинській області про надання двокімнатної квартири площею 65,3 «квадрати» Слабику Олександру Миколайовичу з сім’єю. Із квартирного обліку правоохоронця зняли

Окрім того, у число службового житла включили двокімнатну квартиру площею 65,4 «квадрати» і надали її Сидорчуку Андрію Володимировичу з сім’єю. Із квартирного обліку працівника Нацполіції не знімали.

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Теги: поліція, квартири, ключі, квартирний облік
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