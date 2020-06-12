14 медзакладів на Волині проводять ІФА-тести на коронавірус

Тести імуно-ферментного аналізу (ІФА-тести) на Covid-19 на Волині роблять 14 медзакладів.Про це сьогодні, 17 червня, під час брифінгу повідомила головний державний санітарний лікар Волинської областіЗа останню добу обстеження методом ІФА на COVID-19 здійснили 557 особам. Кількість позитивних результатів за добу – 58. Загалом цим методом обстежили 3709 осіб. Кількість позитивних результатів – 294.За попередню добу на Волині ІФА-тести проводили 10 медзакладів. Загалом за увесь період – 14 медзакладів та Волинський обласний лабораторний центр.Наталія Янко розповіла, що ІФА-тести на Covid-19 роблять такі медичні заклади: Луцька центральна районна лікарні, Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, лікарні у Любомлі, Камені-Каширському, Ратному, Іваничах, Нововолинську, а також Волинська обласна клінічна лікарня, дитяча обласна клінічна лікарня, пологовий будинок у Луцьку, Луцька міська клінічна лікарня, Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, а також обласний центр онкології.Нововолинська центральна міська лікарня, для прикладу, на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що у закладі проводять дослідження на виявлення імуноглобулінів двох типів: IgM – з’являється на 5-7 день з початку захворювання та засвідчують те, що людина хворіє; IgG – з’являється після 14 днів з моменту інфікування та засвідчує, що людина перехворіла даним захворюванням і в неї виробився імунітет. Вартість обстеження у Нововолинську на наявність IgM – 155,00 грн; IgG – 151,00 грн. (тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2020р. №147)Зауважимо, що такий вид тестування дозволяє ідентифікувати три категорії хворих:- безсимптомних носіїв, у яких відсутня будь-яка симптоматика але які можуть заражати інших не підозрюючи цього;- пацієнтів із перебігом захворювання легкого чи помірного ступеня тяжкості, у яких з моменту зараження минуло два тижні; у цьому разі ПЛР-тест може не виявити вірус;- осіб, які вже перехворіли на COVID-19 та виробили імунітет до коронавірусу.