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Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО

Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО
У мережі з'явилися світлини прогулянки жителів Ковеля майже столітньої давності.

Фото з'явилися на сторінці Kowel Vintage у фейсбуці і датуються 30-ми роками минулого століття.

На світлинах зафіксована прогулянка ковельчан теперішньою вулицею Незалежності.
Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО


Фото було зроблено за часів Польської Республіки у 1930-х роках, на тодішній вулиці Варшавській.

На світлині видно аптеку Фрідріксона. Частвоко зображено будівлю поліклініки, що в минулому - готель «Брістоль». Також Ви можете побачити готель «Вікторія», який був знищенний в ході боїв 1944 року.
Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО

Відомо, що пані на фото звуть Ніна Юрчинкович (праворуч). Жінка за національністю - українка, яка певний час працювала на сирзаводі та в госпіталі, вміла вишивати гарні наряди.

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Теги: Ковель, Волинь, ретрофото
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