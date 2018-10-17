Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО

У мережі з'явилися світлини прогулянки жителів Ковеля майже столітньої давності.Фото з'явилися на сторінці Kowel Vintage у фейсбуці і датуються 30-ми роками минулого століття.На світлинах зафіксована прогулянка ковельчан теперішньою вулицею Незалежності.Фото було зроблено за часів Польської Республіки у 1930-х роках, на тодішній вулиці Варшавській.На світлині видно аптеку Фрідріксона. Частвоко зображено будівлю поліклініки, що в минулому - готель «Брістоль». Також Ви можете побачити готель «Вікторія», який був знищенний в ході боїв 1944 року.Відомо, що пані на фото звуть(праворуч). Жінка за національністю - українка, яка певний час працювала на сирзаводі та в госпіталі, вміла вишивати гарні наряди.