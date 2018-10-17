Показали прогулянку волинян майже сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 07:35
У мережі з'явилися світлини прогулянки жителів Ковеля майже столітньої давності.
Фото з'явилися на сторінці Kowel Vintage у фейсбуці і датуються 30-ми роками минулого століття.
На світлинах зафіксована прогулянка ковельчан теперішньою вулицею Незалежності.
Фото було зроблено за часів Польської Республіки у 1930-х роках, на тодішній вулиці Варшавській.
На світлині видно аптеку Фрідріксона. Частвоко зображено будівлю поліклініки, що в минулому - готель «Брістоль». Також Ви можете побачити готель «Вікторія», який був знищенний в ході боїв 1944 року.
Відомо, що пані на фото звуть Ніна Юрчинкович (праворуч). Жінка за національністю - українка, яка певний час працювала на сирзаводі та в госпіталі, вміла вишивати гарні наряди.
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Фото з'явилися на сторінці Kowel Vintage у фейсбуці і датуються 30-ми роками минулого століття.
На світлинах зафіксована прогулянка ковельчан теперішньою вулицею Незалежності.
Фото було зроблено за часів Польської Республіки у 1930-х роках, на тодішній вулиці Варшавській.
На світлині видно аптеку Фрідріксона. Частвоко зображено будівлю поліклініки, що в минулому - готель «Брістоль». Також Ви можете побачити готель «Вікторія», який був знищенний в ході боїв 1944 року.
Відомо, що пані на фото звуть Ніна Юрчинкович (праворуч). Жінка за національністю - українка, яка певний час працювала на сирзаводі та в госпіталі, вміла вишивати гарні наряди.
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