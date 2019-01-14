На озерах Шацького нацпарку дозволили ловити рибу
Сьогодні, 13:30
На водоймах Шацького національного природного парку з 11 червня дозволили рибальство.
Про це інформує адміністрація парку на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що ловити рибу можна вудками з блешнею вертикального блесніння, мормишкою із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку. Загальний вилов риби протягом одного дня не повинен перевищувати 5 кг на одну людину. Лов проводити тільки в світлий час доби при наявності розрахункової квитанції (відловочного квитка), що засвідчує оплату надання послуг для проведення спортивного і любительського рибальства.
Вартість відловочних квитків для учасників війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників війни в Афганістані, учасників АТО, пенсіонерів, місцевих жителів:
на 1 день – 15,00 грн;
на 10 днів – 50,00 грн;
на місяць – 75,00 грн.
Вартість квитка для інших осіб:
на 1 день – 30,00 грн;
на 10 днів – 100,00 грн;
на місяць – 150,00 грн.
Для інвалідів війни, праці та дітям до 16 років – безкоштовно.
Зауважуть, що відловочні квитки можна придбати як в адміністрації парку (с. Світязь, вул. Жовтнева, 61), так і безпосередньо на водоймах у інспекторів відділу державної охорони ПЗФ Шацького НПП.
За недотримання вимог згідно адміністративного Кодексу України порушники каратимуться штрафом з вилученням засобів лову.
Крім того, нагадують, що заїзд автотранспортними засобами в прибережні смуги озер шириною 100 м заборонено.
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Про це інформує адміністрація парку на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що ловити рибу можна вудками з блешнею вертикального блесніння, мормишкою із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку. Загальний вилов риби протягом одного дня не повинен перевищувати 5 кг на одну людину. Лов проводити тільки в світлий час доби при наявності розрахункової квитанції (відловочного квитка), що засвідчує оплату надання послуг для проведення спортивного і любительського рибальства.
Вартість відловочних квитків для учасників війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників війни в Афганістані, учасників АТО, пенсіонерів, місцевих жителів:
на 1 день – 15,00 грн;
на 10 днів – 50,00 грн;
на місяць – 75,00 грн.
Вартість квитка для інших осіб:
на 1 день – 30,00 грн;
на 10 днів – 100,00 грн;
на місяць – 150,00 грн.
Для інвалідів війни, праці та дітям до 16 років – безкоштовно.
Зауважуть, що відловочні квитки можна придбати як в адміністрації парку (с. Світязь, вул. Жовтнева, 61), так і безпосередньо на водоймах у інспекторів відділу державної охорони ПЗФ Шацького НПП.
За недотримання вимог згідно адміністративного Кодексу України порушники каратимуться штрафом з вилученням засобів лову.
Крім того, нагадують, що заїзд автотранспортними засобами в прибережні смуги озер шириною 100 м заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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