«Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
Сьогодні, 17:03
У середу, 17 червня, під час виконання бойового завдання у зоні ООС на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ старший матрос Ілля Струк.
Його побратими та рідний батальйон висловили співчуття рідним та поділилися щирими словами про загиблого волинянина.
«Учора Україна втратила свого відданого сина, справжнього патріота та воїна, морського піхотинця… Він до останнього подиху гідно виконував найсвятіший обов’язок – захищав свою країну, свою землю від російського агресора… Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо! Низький уклін й вічна пам'ять», – йдеться у дописі командування морської піхоти.
Щемливі слова написали і на сторінці батальйону, в складі якого служив Ілля Струк: «Братику, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав!».
На сайті Зимнівської ОТГ, в яку входить рідне село загиблого воїна, повідомили, що він народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року, у свої 19 років, отримав статус учасника бойових дій.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
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Його побратими та рідний батальйон висловили співчуття рідним та поділилися щирими словами про загиблого волинянина.
«Учора Україна втратила свого відданого сина, справжнього патріота та воїна, морського піхотинця… Він до останнього подиху гідно виконував найсвятіший обов’язок – захищав свою країну, свою землю від російського агресора… Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо! Низький уклін й вічна пам'ять», – йдеться у дописі командування морської піхоти.
Щемливі слова написали і на сторінці батальйону, в складі якого служив Ілля Струк: «Братику, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав!».
На сайті Зимнівської ОТГ, в яку входить рідне село загиблого воїна, повідомили, що він народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року, у свої 19 років, отримав статус учасника бойових дій.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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