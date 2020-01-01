Серед вірян УПЦ (МП) на Волині – нові випадки коронавірусу: у храмах посилюють карантин
Сьогодні, 17:30
Митрополит Володимир Володимир-Волинській єпархії української православної церкви звернувся до священнослужителів та вірян із проханням посилити протиепідемічні заходи безпеки. Зазначив, що благословляє усіх сугубо дотримуватися інструкцій Міністерства охорони здоров’я з метою унеможливлення поширення захворювання.
Відповідне звернення опублікували на сторінці єпархії.
«Доводимо до вашого відома, що у деяких районних центрах та населених пунктах Володимир-Волинської єпархії є нові випадки розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. З метою унеможливлення поширення захворювання, благословляється сугубо посилити заходи безпеки, дотримуючись усіх інструкцій Міністерства охорони здоров’я», – йдеться у зверненні.
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Відповідне звернення опублікували на сторінці єпархії.
«Доводимо до вашого відома, що у деяких районних центрах та населених пунктах Володимир-Волинської єпархії є нові випадки розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. З метою унеможливлення поширення захворювання, благословляється сугубо посилити заходи безпеки, дотримуючись усіх інструкцій Міністерства охорони здоров’я», – йдеться у зверненні.
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