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Серед вірян УПЦ (МП) на Волині – нові випадки коронавірусу: у храмах посилюють карантин

Серед вірян УПЦ (МП) на Волині – нові випадки коронавірусу: у храмах посилюють карантин
Митрополит Володимир Володимир-Волинській єпархії української православної церкви звернувся до священнослужителів та вірян із проханням посилити протиепідемічні заходи безпеки. Зазначив, що благословляє усіх сугубо дотримуватися інструкцій Міністерства охорони здоров’я з метою унеможливлення поширення захворювання.

Відповідне звернення опублікували на сторінці єпархії.

«Доводимо до вашого відома, що у деяких районних центрах та населених пунктах Володимир-Волинської єпархії є нові випадки розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. З метою унеможливлення поширення захворювання, благословляється сугубо посилити заходи безпеки, дотримуючись усіх інструкцій Міністерства охорони здоров’я», – йдеться у зверненні.

Серед вірян УПЦ (МП) на Волині – нові випадки коронавірусу: у храмах посилюють карантин


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Теги: УПЦ МП, Володимир-Волинський, церква, коронавірус
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