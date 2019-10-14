Показали перший автобус, який курсував містом на Волині. ФОТО





Світлину оприлюднила Орися Вознюк у facebook-спільноті



«Вулиця Ковельська (зупинка Будинок офіцерів). Фото з приватної колекції Ольги Маєвської. Проєкт “Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі”», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлину першого автобуса, який курсував у Володимирі-Волинському.Світлину оприлюднилау facebook-спільноті “ВолодимирІнфо” «Вулиця Ковельська (зупинка Будинок офіцерів). Фото з приватної колекції Ольги Маєвської. Проєкт “Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі”», – йдеться у дописі.

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