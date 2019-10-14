Показали перший автобус, який курсував містом на Волині. ФОТО
Сьогодні, 04:14
У мережі опублікували світлину першого автобуса, який курсував у Володимирі-Волинському.
Світлину оприлюднила Орися Вознюк у facebook-спільноті “ВолодимирІнфо”.
«Вулиця Ковельська (зупинка Будинок офіцерів). Фото з приватної колекції Ольги Маєвської. Проєкт “Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі”», – йдеться у дописі.
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Світлину оприлюднила Орися Вознюк у facebook-спільноті “ВолодимирІнфо”.
«Вулиця Ковельська (зупинка Будинок офіцерів). Фото з приватної колекції Ольги Маєвської. Проєкт “Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі”», – йдеться у дописі.
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