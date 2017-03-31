У волинській громаді атовці подарували комп'ютери дітям загиблих побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
У рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині" 18 червня благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Голова місцевої спілки ветеранів АТО Юрій Хомич розповів, що усього в громаді 38 сімей, які не мають комп’ютерів для дистанційного навчання дітей. Один із комплектів необхідної техніки нині подарували дітям загиблого воїна АТО Ярослава Джама.
Юрій Хомич розповів: дарують нову і відремонтовану техніку. Її ремонтує та встановлює необхідне програмне забезпечення сам. Додає, що з наступного тижня планують розвезти ще 4 комп’ютери.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Голова місцевої спілки ветеранів АТО Юрій Хомич розповів, що усього в громаді 38 сімей, які не мають комп’ютерів для дистанційного навчання дітей. Один із комплектів необхідної техніки нині подарували дітям загиблого воїна АТО Ярослава Джама.
Юрій Хомич розповів: дарують нову і відремонтовану техніку. Її ремонтує та встановлює необхідне програмне забезпечення сам. Додає, що з наступного тижня планують розвезти ще 4 комп’ютери.
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