У волинській громаді атовці подарували комп'ютери дітям загиблих побратимів. ВІДЕО





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Голова місцевої спілки ветеранів АТО Юрій Хомич розповів, що усього в громаді 38 сімей, які не мають комп’ютерів для дистанційного навчання дітей. Один із комплектів необхідної техніки нині подарували дітям загиблого воїна АТО Ярослава Джама.



Юрій Хомич розповів: дарують нову і відремонтовану техніку. Її ремонтує та встановлює необхідне програмне забезпечення сам. Додає, що з наступного тижня планують розвезти ще 4 комп’ютери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проєкту "Доступне навчання кожній дитині" 18 червня благодійники подарували 4 комп’ютери дітям-сиротам учасників АТО Княгининівської ОТГ.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Голова місцевої спілки ветеранів АТОрозповів, що усього в громаді 38 сімей, які не мають комп’ютерів для дистанційного навчання дітей. Один із комплектів необхідної техніки нині подарували дітям загиблого воїна АТОЮрій Хомич розповів: дарують нову і відремонтовану техніку. Її ремонтує та встановлює необхідне програмне забезпечення сам. Додає, що з наступного тижня планують розвезти ще 4 комп’ютери.

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