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Із загиблим на Донбасі 24-річним бійцем прощатимуться у Луцьку

Із загиблим на Донбасі 24-річним бійцем прощатимуться у Луцьку
Тіло загиблого бійця Іллі Струка зустрічатимуть на Цуманському перехресті.

Про це розповів заступник обласного комісара Ігор Підлісний, - пише Суспільне.

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Зі слів заступника військового комісара, після зустрічі на Цуманському перехресті в супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції планують приїхати до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.

"Машина з тілом Іллі виїхала у 23 годині вчора (18 червня, - ред), в супроводі побратимів з його військової частини", - розповів Ігор Підлісний. Нині машина і тіло перебувають у Київській області.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Ігор Підлісний додав, що станом на 11:50 автомобіль з тілом загиблого Героя ще не доїхав до столиці України, тож, ймовірно, Волинь зустрічатиме воїна у вечірній час.

Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.

Нагадаємо, що волинянин загинув 17 червня. Військовий отримав кульове поранення не сумісне із життям під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині міста Маріуполь. Був гранатометником.

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Теги: Ілля Струк, загибель, Волинь, ООС, війна
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