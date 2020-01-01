Із загиблим на Донбасі 24-річним бійцем прощатимуться у Луцьку
Сьогодні, 11:42
Тіло загиблого бійця Іллі Струка зустрічатимуть на Цуманському перехресті.
Про це розповів заступник обласного комісара Ігор Підлісний, - пише Суспільне.
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Зі слів заступника військового комісара, після зустрічі на Цуманському перехресті в супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції планують приїхати до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.
"Машина з тілом Іллі виїхала у 23 годині вчора (18 червня, - ред), в супроводі побратимів з його військової частини", - розповів Ігор Підлісний. Нині машина і тіло перебувають у Київській області.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Ігор Підлісний додав, що станом на 11:50 автомобіль з тілом загиблого Героя ще не доїхав до столиці України, тож, ймовірно, Волинь зустрічатиме воїна у вечірній час.
Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Нагадаємо, що волинянин загинув 17 червня. Військовий отримав кульове поранення не сумісне із життям під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині міста Маріуполь. Був гранатометником.
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Про це розповів заступник обласного комісара Ігор Підлісний, - пише Суспільне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 19 червня – день жалоби за загиблим 24-річним військовим
Зі слів заступника військового комісара, після зустрічі на Цуманському перехресті в супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції планують приїхати до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.
"Машина з тілом Іллі виїхала у 23 годині вчора (18 червня, - ред), в супроводі побратимів з його військової частини", - розповів Ігор Підлісний. Нині машина і тіло перебувають у Київській області.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Ігор Підлісний додав, що станом на 11:50 автомобіль з тілом загиблого Героя ще не доїхав до столиці України, тож, ймовірно, Волинь зустрічатиме воїна у вечірній час.
Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Нагадаємо, що волинянин загинув 17 червня. Військовий отримав кульове поранення не сумісне із життям під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині міста Маріуполь. Був гранатометником.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
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