У Волинській ОДА сказали, чому опинилися серед найгірших у боротьбі з коронавірусом





Версію ОДА про те, чому так сталося, озвучили сьогодні, 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що, на переконання керівництва виконавчої гілки влади в області, причина у тому, що Волинь – прикордонний регіон. Основний показник, чому область опинилася на нижніх щаблях списку, за словами Щербак, – те, що не відправляли на обсервацію людей, які перетнули кордон.



За її словами, за період карантину через пункт пропуску «Ягодин» пройшло майже 32 тисячі людей. Згідно з вимогами уряду, усіх їх мали б відправляти на обсервацію на Волині.



«Ми не змогли, не мали наміру і не маємо таких ресурсів, щоб обсервувати на території області 32 тисячі осіб, які перетнули кордон. Ми повинні були це робити в обов’язковому порядку, але в нас немає ні такої кількості місць, ні фінансів. Ми вважаємо, що обсервація в області 31 тисяч людей негативно відобразилася б і привела до збільшення корона вірусної інфекції», - сказала Щербак.



Вона додала, що керівництво ОДА у цій ситуації діяло задля збереження життя людей, а не задля рейтингу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями уряд склав рейтинг ОДА за виконанням заходів із боротьби з епідемією коронавірусу. Так, Волинська облдержадмінстрація посіла одне із останніх місць.Версію ОДА про те, чому так сталося, озвучили сьогодні, 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що, на переконання керівництва виконавчої гілки влади в області, причина у тому, що Волинь – прикордонний регіон. Основний показник, чому область опинилася на нижніх щаблях списку, за словами Щербак, – те, що не відправляли на обсервацію людей, які перетнули кордон.За її словами, за період карантину через пункт пропуску «Ягодин» пройшло майже 32 тисячі людей. Згідно з вимогами уряду, усіх їх мали б відправляти на обсервацію на Волині.«Ми не змогли, не мали наміру і не маємо таких ресурсів, щоб обсервувати на території області 32 тисячі осіб, які перетнули кордон. Ми повинні були це робити в обов’язковому порядку, але в нас немає ні такої кількості місць, ні фінансів. Ми вважаємо, що обсервація в області 31 тисяч людей негативно відобразилася б і привела до збільшення корона вірусної інфекції», - сказала Щербак.Вона додала, що керівництво ОДА у цій ситуації діяло задля збереження життя людей, а не задля рейтингу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію