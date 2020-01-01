У Волинській ОДА сказали, чому опинилися серед найгірших у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 15:00
Днями уряд склав рейтинг ОДА за виконанням заходів із боротьби з епідемією коронавірусу. Так, Волинська облдержадмінстрація посіла одне із останніх місць.
Версію ОДА про те, чому так сталося, озвучили сьогодні, 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що, на переконання керівництва виконавчої гілки влади в області, причина у тому, що Волинь – прикордонний регіон. Основний показник, чому область опинилася на нижніх щаблях списку, за словами Щербак, – те, що не відправляли на обсервацію людей, які перетнули кордон.
За її словами, за період карантину через пункт пропуску «Ягодин» пройшло майже 32 тисячі людей. Згідно з вимогами уряду, усіх їх мали б відправляти на обсервацію на Волині.
«Ми не змогли, не мали наміру і не маємо таких ресурсів, щоб обсервувати на території області 32 тисячі осіб, які перетнули кордон. Ми повинні були це робити в обов’язковому порядку, але в нас немає ні такої кількості місць, ні фінансів. Ми вважаємо, що обсервація в області 31 тисяч людей негативно відобразилася б і привела до збільшення корона вірусної інфекції», - сказала Щербак.
Вона додала, що керівництво ОДА у цій ситуації діяло задля збереження життя людей, а не задля рейтингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Версію ОДА про те, чому так сталося, озвучили сьогодні, 19 червня під час брифінгу щодо протидії коронавірусу.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що, на переконання керівництва виконавчої гілки влади в області, причина у тому, що Волинь – прикордонний регіон. Основний показник, чому область опинилася на нижніх щаблях списку, за словами Щербак, – те, що не відправляли на обсервацію людей, які перетнули кордон.
За її словами, за період карантину через пункт пропуску «Ягодин» пройшло майже 32 тисячі людей. Згідно з вимогами уряду, усіх їх мали б відправляти на обсервацію на Волині.
«Ми не змогли, не мали наміру і не маємо таких ресурсів, щоб обсервувати на території області 32 тисячі осіб, які перетнули кордон. Ми повинні були це робити в обов’язковому порядку, але в нас немає ні такої кількості місць, ні фінансів. Ми вважаємо, що обсервація в області 31 тисяч людей негативно відобразилася б і привела до збільшення корона вірусної інфекції», - сказала Щербак.
Вона додала, що керівництво ОДА у цій ситуації діяло задля збереження життя людей, а не задля рейтингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
В погуляйка - все найгірше - не лише з вірусом. Що він зробив і робить для області!? Нічого!!! Дорожне підприємство створив, щоб красти. Це - його головна ціль приїєду на Волинь. 2-3 місяці, і за ним халяви погорять.
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Розповіли, як перетинати кордон з дітьми під час карантину
Сьогодні, 15:35
У Волинській ОДА сказали, чому опинилися серед найгірших у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 15:00
Щоб не захворіти: у Луцьку просять не відключати гарячу воду через епідемію COVID-19
Сьогодні, 14:39