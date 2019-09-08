Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика

Петро Патій розповів про найкращий подарунок, який отримав сьогодні, 21 червня, до Дня медика. Це – повідомлення від його пацієнтки, яка після 10 років непліддя народила двійню.



Про це лікар писав на своїй



«Я вже писав, що не дуже люблю свята. День Медика – не виключення. Багато пафосу про «служіння людям», лицемірних слів і непотрібних грамот. Які розбавляються роздумами колег про важкі часи і вітаннями від пацієнтів (що приємно).

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І так мені якось сумно від цього всього...

Було. До повідомлення від пацієнтки. З тих, імена яких запам'ятовуються назавжди.

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10 років непліддя, декілька оперативних втручань, успіхи і втрати – досить кінематографічна історія. Сьогодні вона народила двійню. По дитині на кожні 5 років очікування... Нашу професію є за що любити. І хто хоче – знайде спосіб, хто ні – причину», – написав Петро Патій.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Петро Патій розповів, що жінка, що сьогодні стала щасливою матусею, – зі Львівщини. Їй 36 років. Вона народила хлопчика та дівчинку.



Вітаємо жінку з народженням довгоочікуваної малечі, а лікаря – з професійним святом!



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