вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика

Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика
Луцький гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Петро Патій розповів про найкращий подарунок, який отримав сьогодні, 21 червня, до Дня медика. Це – повідомлення від його пацієнтки, яка після 10 років непліддя народила двійню.

Про це лікар писав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

«Я вже писав, що не дуже люблю свята. День Медика – не виключення. Багато пафосу про «служіння людям», лицемірних слів і непотрібних грамот. Які розбавляються роздумами колег про важкі часи і вітаннями від пацієнтів (що приємно).

І так мені якось сумно від цього всього...
Було. До повідомлення від пацієнтки. З тих, імена яких запам'ятовуються назавжди.

10 років непліддя, декілька оперативних втручань, успіхи і втрати – досить кінематографічна історія. Сьогодні вона народила двійню. По дитині на кожні 5 років очікування... Нашу професію є за що любити. І хто хоче – знайде спосіб, хто ні – причину», – написав Петро Патій.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Петро Патій розповів, що жінка, що сьогодні стала щасливою матусею, – зі Львівщини. Їй 36 років. Вона народила хлопчика та дівчинку.

Вітаємо жінку з народженням довгоочікуваної малечі, а лікаря – з професійним святом!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар-гінеколог, Луцьк, Петро Патій, непліддя, привітання, День медика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика
Сьогодні, 18:01
Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою
Сьогодні, 17:20
Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Сьогодні, 16:45
У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Сьогодні, 16:04
У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога
08 квітень, 17:48
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
08 вересень, 2019, 13:17
Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО* Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*
07 вересень, 2019, 17:20
«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку «Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку
24 серпень, 2019, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика
Сьогодні, 18:01
 0
Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою
Сьогодні, 17:20
 0
Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Сьогодні, 16:45
 0
У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Сьогодні, 16:04
 0
У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8