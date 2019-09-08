Повідомлення про двійню після 10 років непліддя: луцький гінеколог отримав найкраще привітання на День медика
Сьогодні, 18:01
Луцький гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Петро Патій розповів про найкращий подарунок, який отримав сьогодні, 21 червня, до Дня медика. Це – повідомлення від його пацієнтки, яка після 10 років непліддя народила двійню.
Про це лікар писав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
«Я вже писав, що не дуже люблю свята. День Медика – не виключення. Багато пафосу про «служіння людям», лицемірних слів і непотрібних грамот. Які розбавляються роздумами колег про важкі часи і вітаннями від пацієнтів (що приємно).
⠀
І так мені якось сумно від цього всього...
Було. До повідомлення від пацієнтки. З тих, імена яких запам'ятовуються назавжди.
⠀
10 років непліддя, декілька оперативних втручань, успіхи і втрати – досить кінематографічна історія. Сьогодні вона народила двійню. По дитині на кожні 5 років очікування... Нашу професію є за що любити. І хто хоче – знайде спосіб, хто ні – причину», – написав Петро Патій.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Петро Патій розповів, що жінка, що сьогодні стала щасливою матусею, – зі Львівщини. Їй 36 років. Вона народила хлопчика та дівчинку.
Вітаємо жінку з народженням довгоочікуваної малечі, а лікаря – з професійним святом!
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Про це лікар писав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
«Я вже писав, що не дуже люблю свята. День Медика – не виключення. Багато пафосу про «служіння людям», лицемірних слів і непотрібних грамот. Які розбавляються роздумами колег про важкі часи і вітаннями від пацієнтів (що приємно).
⠀
І так мені якось сумно від цього всього...
Було. До повідомлення від пацієнтки. З тих, імена яких запам'ятовуються назавжди.
⠀
10 років непліддя, декілька оперативних втручань, успіхи і втрати – досить кінематографічна історія. Сьогодні вона народила двійню. По дитині на кожні 5 років очікування... Нашу професію є за що любити. І хто хоче – знайде спосіб, хто ні – причину», – написав Петро Патій.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Петро Патій розповів, що жінка, що сьогодні стала щасливою матусею, – зі Львівщини. Їй 36 років. Вона народила хлопчика та дівчинку.
Вітаємо жінку з народженням довгоочікуваної малечі, а лікаря – з професійним святом!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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