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Відновили рух автобусів до Ковеля, Володимира-Волинського і Олики

Відновили рух автобусів до Ковеля, Володимира-Волинського і Олики
На Волині відновили рух громадського транспорту до міст Ковель та Володимир-Волинський, а також до селища Олика Ківерцівського району.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй» Інеса Корнейчук.

За її словами, у суботу, 20 червня, запрацювали автостанції у 3 населених пунктах, де вони раніше були закриті через складну епідеміологічну ситуацію.

Інеса Корнейчук каже: незважаючи на те, що запрацювали майже всі автостанції, кількість пасажирських перевезень усе одно обмежена через заборону на міжобласний рух автобусів.

Голова правління ПрАТ «Волинське обласне пiдприємство автобусних станцiй» зауважує, що, на жаль, ситуацію із заборонами використовують нелегальні перевізники, а також порушують навіть легальні перевізники, просто не виконуючи вказівок облдержадміністрації.

«Нині це може контролювати лише трансбезпека, але в них обмежений штат, вони не можуть охопити всю область. Ми ж самі не можемо штрафувати за порушення. Не маємо таких повноважень», - каже Інеса Корнейчук.

Вона додає, що нині «ВОПАС» зазначає неабияких збитків: «Дуже мало людей. Пасажири, які раніше їздили рейсовими автобусами, за час заборони на них звикли до нелегальних перевізників, які возили і возять бусиками, для прикладу, 6-місними. Дуже впав пасажиропотік,але нам у цій ситуації ніхто не допомагає».

Нагадаємо, більшість автостанцій Волині запрацювали 1 червня. Тоді, у тому числі, відкрили і Володимир-Волинську АС. Утім, через деякий час знову закрили через ускладнення епідситуації.

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Теги: автобуси, Олика, Володимир-Волинський, Інеса Корнейчук, ВОПАС, Луцьк, варте уваги
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