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Як поєднувати вино з українською національною кухнею: досвід ALCOMAG*

Як поєднувати вино з українською національною кухнею: досвід ALCOMAG*
Коли думаємо про страви до вина, на думку зазвичай спадає італійська кухня або, для прикладу, французькі сири. А ось рідні вареники і борщ якось у цю парадигму не вписуються. А от і дарма, адже вино має таку різноманітну смакову гаму, що вдалий напій можна підібрати практично до будь-якої страви. Сьогодні хочемо поділитися з вами декількома цікавими ідеями.

Напівсухе вино – чудовий вибір як для святкового столу, так і для тихих домашніх посиденьок. У інтернет-магазині «ALCOMAG» ви знайдете напої на будь-який смак.

Борщ

Почнемо з культової класики української кухні. Це досить жирна і ситна страва, у смаку якої змішується м’ясо, овочі, сметана. Звучить це все як справжній виклик для сомельє, але рішення є. Гідним компаньйоном до такої насиченої страви стане Карменер, Вальполічелла, Мерло, Піно Нуар. Якщо ви більше любите білі вина і хочете освіжити смак борщу, спробуйте молоде Шардоне з вираженою кислинкою.

Котлети по-київськи

Це, напевно, найпопулярніша українська страва за межами нашої країни, на яку можна натрапити в меню ресторанів дуже несподіваних, завалося б, для цієї страви країн. Також продукт дуже жирний і поживний. З огляду на той факт, що в процесі приготування використовують велику кількість олії і фритюр, вино в такому дуеті має працювати на перезавантаження рецепторів, тобто освіжати страву. Тому радимо вибирати легкі білі сорти, такі як Совіньон Блан.

Вареники

Навіть до такої автентичної страви української кухні як вареники можна підібрати елегантний винний супровід. Складність у виборі напою тут полягає в тому, що вареники готують з дуже різними начинками. Так, класичні вареники з картоплею і сметаною будуть чудово поєднуватися з легкими білими винами на кшталт Совіньон Блан, солодкі вишневі – з десертними Марсали і Портвейну. В цьому випадку начинка буде грати вирішальну роль при виборі напою.

Деруни

Цінителям класичних дерунів з картоплі рекомендують неодмінно спробувати їх в парі з сухим білим вином, яке має яскраву і освіжаючу кислинку. Чудовими варіантами будуть Соаве, Рислінг, Шардоне. Такі вина зможуть добре згладити зайву жирність страви, освіжити рецептори. Якщо вам більше до душі червоні сорти, можна поекспериментувати з Ширазом або Темпранільо.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

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Теги: вино
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