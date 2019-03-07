Волинян закликають долучитися до відновлення храму ХVII століття





Про це на своїй сторінці у facebook написав активіст Володимир Потрапелюк, - пише



За його словами, церква святого Луки початку XVII століття, який належить до пам’яток архітектури, – це духовна перлина та окраса області. Подібних храмів в Україні одиниці.



«Парафія у Доросинях стала першою в Рожищенському районі, яка офіційно перейшла у ПЦУ. Після того відбувся масштабний збір коштів на проведення реставраційних робіт храму. Жителі села та сусідніх сіл активно збирають кошти на збереження та відновлення храму. За цей час була зібрана чимала сума, яку витратили як на внутрішні, так і зовнішні роботи. Ремонтування даху, заміна бляхи, закупівля вікон, фарби, витрати на оплату робітникам – це лише короткий список того, що зроблено і передбачається виконати», – пише Володимир.



Сума для продовження завершальних робіт становить близько 60 000 гривень. Ці гроші треба зібрати якомога швидше.



«Хочу, щоб мрія для доросинців та прихожан з інших сіл здійснилася і храм знову постав у своїй величній красі! Звертаюся до усіх, хто може хоча б чимось допомогти у цій добрій справі, давайте гуртуватися та не бути байдужим», – закликає хлопець.



Реквізити банківської картки координатора збору коштів – 5168 7574 1145 8039 Троцюк Лілія Степанівна.

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