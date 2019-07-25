У «Волині» з'явилися троє нових гравців

«Волинь» готується до відновлення чемпіонату України в Першій лізі, а разом з тим – продовжує кадрове підсилення команди. Так, новими гравцями «Хрестоносців» стало троє футболістів –таПро це йдеться на сторінці "FC Volyn Lutsk" у facebook.– голкіпер, який уже виступав за команду "Волинь" в період з 2011 по 2014 роки з невеликим заїздом у «Нафтовик». Досвідчений 32-річний голкіпер після «Волині» пограв за харківський «Геліос», донецький «Олімпік», одеський «Чорноморець», азербайджанський «Кяпаз», а також грузинські «Зугдіді» та «Динамо» з Тбілісі (якраз столичний грузинський клуб і був останнім на даний момент у кар’єрі Сергія).– вихованець одеського «Чорноморця» з відчутним періодом виступів у юнацькій та молодіжній системі київського «Динамо». 23-річний півзахисник також пограв за харківський «Геліос» та одеську «Жемчужину», а півтора останні сезони грав за рідний «Чорноморець».– 21-річний півзахисник, вихованець стрийської «Скали». Професійну кар’єру розпочав у Словаччині, після чого пограв за «Скалу» та рівненський «Верес», де провів першу частину нинішнього сезону.