Злодій, який викрав скульптуру кликуна у Луцьку, сяде у тюрму





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 18 жовтня 2018 року неповнолітній обвинувачений, перебуваючи біля Луцького міськрайонного суду на вулиці Лесі Українки, пошкодивши металевий тримач викрав мініскульптуру «Луцький кликун». Вартість статуетки становить 17 тисяч 775 гривень.



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Окрім того, неповнолітній вчинив ще кілька злочинів. Зокрема, з березня по вересень 2019 року він проникав в гаражі, господарські будівлі, а також в квартири, звідки зазвичай викрадав електроінструменти. Загальна сума викраденого становить майже 50 тисяч.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо не карати.



Тож суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши три місяці невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайшли особу, яка викрала статуетку кликуна на вулиці Лесі Українки в Луцьку. Злодієм виявився раніше судимий неповнолітній лучанин, який, окрім крадіжки кликуна, вчинив ще низку злочинів. Він проведе за ґратами 3 роки та три місяці.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.Під час суду встановили, що 18 жовтня 2018 року неповнолітній обвинувачений, перебуваючи біля Луцького міськрайонного суду на вулиці Лесі Українки, пошкодивши металевий тримач викрав мініскульптуру «Луцький кликун». Вартість статуетки становить 17 тисяч 775 гривень.Окрім того, неповнолітній вчинив ще кілька злочинів. Зокрема, з березня по вересень 2019 року він проникав в гаражі, господарські будівлі, а також в квартири, звідки зазвичай викрадав електроінструменти. Загальна сума викраденого становить майже 50 тисяч.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо не карати.Тож суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши три місяці невідбутого покарання.

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