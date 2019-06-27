Зеленський очолив горохівську «Європейську Солідарність»
Сьогодні, 13:37
У Горохівської районної організації політичної партії "Європейська Солідарність", лідером якої є п'ятий президент Петро Порошенко, – новий очільник.
Новим головою партійної організації на Горохівщині обрали Ярослава Зеленського 23 червня під конференції за участі в.о. керівника "Європейської Солідарності" на Волині Тараса Яковлева і члена ради обласного осередку "Європейської Солідарності" Сергія Григоренка.
Нагадаємо, у Волинській області розпочався процес перезапуску команди партії "Європейська Солідарність". Раніше очільницею ківерцівського районного осередку стала Яна Церкевич, ковельського – Андрій Броїло, локачинського - Віктор Дудечко, луцького міського – Юрій Моклиця.
Ярослав Зеленський — відомий і авторитетний мешканець Горохівщини, педагог, багатолітній очільник Пустомитівської сільської ради, де вперше його обрали головою ще у 2010 році. Раніше працював учителем та директором школи у Пустомитах.
"Дякую шановному товариству за довіру. Знаєте, маємо в країні непросту ситуацію. Саме це покладає серйозну відповідальність на нас, місцеві громади. Саме ми повинні стати тим “останнім рубежем”, який не дасть країні остаточно звалитися у прірву непрофесійності і дилетантизму, в яку її затягує “зелена” влада. Тож повинні всі разом розбудовувати партію на Горохівщині, приймати у наші ряди нових достойних громадян — робити все, аби впевнено йти на місцеві вибори і там перемагати”, - сказав Ярослав Зеленський під час районної конференції.
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Новим головою партійної організації на Горохівщині обрали Ярослава Зеленського 23 червня під конференції за участі в.о. керівника "Європейської Солідарності" на Волині Тараса Яковлева і члена ради обласного осередку "Європейської Солідарності" Сергія Григоренка.
Нагадаємо, у Волинській області розпочався процес перезапуску команди партії "Європейська Солідарність". Раніше очільницею ківерцівського районного осередку стала Яна Церкевич, ковельського – Андрій Броїло, локачинського - Віктор Дудечко, луцького міського – Юрій Моклиця.
Ярослав Зеленський — відомий і авторитетний мешканець Горохівщини, педагог, багатолітній очільник Пустомитівської сільської ради, де вперше його обрали головою ще у 2010 році. Раніше працював учителем та директором школи у Пустомитах.
"Дякую шановному товариству за довіру. Знаєте, маємо в країні непросту ситуацію. Саме це покладає серйозну відповідальність на нас, місцеві громади. Саме ми повинні стати тим “останнім рубежем”, який не дасть країні остаточно звалитися у прірву непрофесійності і дилетантизму, в яку її затягує “зелена” влада. Тож повинні всі разом розбудовувати партію на Горохівщині, приймати у наші ряди нових достойних громадян — робити все, аби впевнено йти на місцеві вибори і там перемагати”, - сказав Ярослав Зеленський під час районної конференції.
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