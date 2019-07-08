У луцькому парку знесуть атракціони і здадуть на металобрухт
Сьогодні, 10:49
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки знесуть низку атракціонів, що «віджили своє».
Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
За словами заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тараса Тарасюка, відповідно до результату експертного обстеження, атракціони перебувають у незадовільному стані та мають закінчений граничний термін експлуатації. Неодноразово зверталися стосовно цього питання й мешканці міста. Тож комунальному підприємству «Парки та сквери» дали дозвіл на демонтаж атракціонів, що «віджили своє».
Знесуть у луцькому парку такі атракціони: «Гойдалки «Човники»; «Гойдалка берізка»; «Веселий поїзд «Північ»; «Сонечко». Підприємство розбере атракціони та здасть на металобрухт.
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Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
За словами заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тараса Тарасюка, відповідно до результату експертного обстеження, атракціони перебувають у незадовільному стані та мають закінчений граничний термін експлуатації. Неодноразово зверталися стосовно цього питання й мешканці міста. Тож комунальному підприємству «Парки та сквери» дали дозвіл на демонтаж атракціонів, що «віджили своє».
Знесуть у луцькому парку такі атракціони: «Гойдалки «Човники»; «Гойдалка берізка»; «Веселий поїзд «Північ»; «Сонечко». Підприємство розбере атракціони та здасть на металобрухт.
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Коментарі 1
В музей,для чого на металолом?
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