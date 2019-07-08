вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому парку знесуть атракціони і здадуть на металобрухт

У луцькому парку знесуть атракціони і здадуть на металобрухт
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки знесуть низку атракціонів, що «віджили своє».

Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.

За словами заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тараса Тарасюка, відповідно до результату експертного обстеження, атракціони перебувають у незадовільному стані та мають закінчений граничний термін експлуатації. Неодноразово зверталися стосовно цього питання й мешканці міста. Тож комунальному підприємству «Парки та сквери» дали дозвіл на демонтаж атракціонів, що «віджили своє».

Знесуть у луцькому парку такі атракціони: «Гойдалки «Човники»; «Гойдалка берізка»; «Веселий поїзд «Північ»; «Сонечко». Підприємство розбере атракціони та здасть на металобрухт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк, атракціони, металобрухт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В музей,для чого на металолом?
Відповісти
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
У Луцьку п’яний водій хотів за 5000 гривень відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 11:01
У луцькому парку знесуть атракціони і здадуть на металобрухт
Сьогодні, 10:49
90% жінок мали аборти, – відома гінеколог з Луцька про уникання теми сексу в СРСР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат»
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Чи працюватимуть атракціони у центральному парку Луцька Чи працюватимуть атракціони у центральному парку Луцька
27 травень, 16:45
Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро
08 липень, 2019, 13:19
Ескперти перевірили атракціони у луцькому парку: чи готові вони до «покатушок». ФОТО Ескперти перевірили атракціони у луцькому парку: чи готові вони до «покатушок». ФОТО
09 квітень, 2019, 11:57
У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони У Луцьку на цих вихідних запрацюють атракціони
07 березень, 2019, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли
Сьогодні, 11:46
 0
Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя
Сьогодні, 11:40
 0
Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 11:35
 0
Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8