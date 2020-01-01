Повідомили про інфікування коронавірусом працівниці дитсадка №37 у Луцьку





Про це йшлося 24 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що COVID-19 у працівниці дитсадка №36



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що ситуація непроста, але контрольована.



“Одна з інфікованих дізналася про хворобу, перебуваючи у відпустці. Інша теж не була у контакті із дітьми. Проконсультувавшись із спеціалістами обласного лабораторного центру МОЗ, поки не бачимо підстав для припинення роботи дитячих садочків. Їх відвідують більше двох з половиною тисяч дітей, адже батькам потрібно виходити на роботу”, - додала Зіновія Лещенко.



Заммера Луцька Григорій Недопад доручив управлінню освіти спільно із працівниками лабораторного центру МОЗ провести додаткові перевірки у закладах, де виявили захворювання.

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