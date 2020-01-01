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Повідомили про інфікування коронавірусом працівниці дитсадка №37 у Луцьку

Повідомили про інфікування коронавірусом працівниці дитсадка №37 у Луцьку
Повідомили про ще один випадок інфікування коронавірусною інфекцією у працівників ДНЗ Луцька. Йдеться про дитсадок №37.

Про це йшлося 24 червня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що COVID-19 у працівниці дитсадка №36 виявили 23 червня. Захворіла - музичний керівник у ДНЗ.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що ситуація непроста, але контрольована.

“Одна з інфікованих дізналася про хворобу, перебуваючи у відпустці. Інша теж не була у контакті із дітьми. Проконсультувавшись із спеціалістами обласного лабораторного центру МОЗ, поки не бачимо підстав для припинення роботи дитячих садочків. Їх відвідують більше двох з половиною тисяч дітей, адже батькам потрібно виходити на роботу”, - додала Зіновія Лещенко.

Заммера Луцька Григорій Недопад доручив управлінню освіти спільно із працівниками лабораторного центру МОЗ провести додаткові перевірки у закладах, де виявили захворювання.

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Теги: коронавірус, дитсадок
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Коментарі 2
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Так садочок №36 чи 37? Ви ж хоч трохи стежте за текстом.
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І там і там, а скоро і в інших садках і школах буде.
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