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Байдуже на карантин: у Володимирі – натовп перед входом до секонд-хенду

Байдуже на карантин: у Володимирі – натовп перед входом до секонд-хенду
Попри посилення карантину в області, у Володимирі-Волинському зранку 24 червня в черзі до магазину "Євро Секонд Хенд" утворилося чимале скупчення людей. Частина із них - без засобів індивідуального захисту.

Фото- та відеопідтвердження цього у редакцію надіслали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.

Автор фото та відео зауважує, що магазин знаходиться на вулиці Ковельській. Видно, як біля входу до магазину секонд-хенду скупчилося кілька десятків людей.

Зауважимо, що відповідно до правил карантину, відвідувачі у самому магазині та в черзі мають перебувати у масках, а також має бути дотримана дистанція між людьми. Контролювати це мала б адміністрація закладу.

Нагадаємо, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення продовжити карантин та посилити протиепідемічні заходи з 22 червня на території Волинської області.


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Теги: Володимир, скупчення людей, карантин
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