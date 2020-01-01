Байдуже на карантин: у Володимирі – натовп перед входом до секонд-хенду





Фото- та відеопідтвердження цього у редакцію надіслали читачі Інформаційного агентства ВолиньPost.



Автор фото та відео зауважує, що магазин знаходиться на вулиці Ковельській. Видно, як біля входу до магазину секонд-хенду скупчилося кілька десятків людей.



Зауважимо, що відповідно до правил карантину, відвідувачі у самому магазині та в черзі мають перебувати у масках, а також має бути дотримана дистанція між людьми. Контролювати це мала б адміністрація закладу.



Нагадаємо, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри посилення карантину в області, у Володимирі-Волинському зранку 24 червня в черзі до магазину "Євро Секонд Хенд" утворилося чимале скупчення людей. Частина із них - без засобів індивідуального захисту.Фото- та відеопідтвердження цього у редакцію надіслали читачіАвтор фото та відео зауважує, що магазин знаходиться на вулиці Ковельській. Видно, як біля входу до магазину секонд-хенду скупчилося кілька десятків людей.Зауважимо, що відповідно до правил карантину, відвідувачі у самому магазині та в черзі мають перебувати у масках, а також має бути дотримана дистанція між людьми. Контролювати це мала б адміністрація закладу.Нагадаємо, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення продовжити карантин та посилити протиепідемічні заходи з 22 червня на території Волинської області.

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