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На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків

На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків
У Луцьку на вулиці Городецькій змінили нумерацію будинків.

Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, лучанка звернулася щодо реєстрації місця фактичного проживання на вулиці Городецькій, 31. Встановили, що на Городецькій наявна подвійна нумерація житлових будинків, а саме № 31, 33, 35. Об’єкти нерухомості розташовані на початку та вкінці вулиці Городецької.

Тому ухвалили рішення про зміну номерів будинків, що розташовані на початку вулиці.

«Необхідно також буде привести у відповідність це рішення з реєстром виборців», - наголосив член виконкому Михайло Щур.

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Теги: Луцьк, нумерація, вулиця Городецька
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