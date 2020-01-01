На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків
Сьогодні, 11:05
У Луцьку на вулиці Городецькій змінили нумерацію будинків.
Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, лучанка звернулася щодо реєстрації місця фактичного проживання на вулиці Городецькій, 31. Встановили, що на Городецькій наявна подвійна нумерація житлових будинків, а саме № 31, 33, 35. Об’єкти нерухомості розташовані на початку та вкінці вулиці Городецької.
Тому ухвалили рішення про зміну номерів будинків, що розташовані на початку вулиці.
«Необхідно також буде привести у відповідність це рішення з реєстром виборців», - наголосив член виконкому Михайло Щур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, лучанка звернулася щодо реєстрації місця фактичного проживання на вулиці Городецькій, 31. Встановили, що на Городецькій наявна подвійна нумерація житлових будинків, а саме № 31, 33, 35. Об’єкти нерухомості розташовані на початку та вкінці вулиці Городецької.
Тому ухвалили рішення про зміну номерів будинків, що розташовані на початку вулиці.
«Необхідно також буде привести у відповідність це рішення з реєстром виборців», - наголосив член виконкому Михайло Щур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» іноземець хотів підкупити прикордонника за 20 євро
Сьогодні, 11:35
Майже 30 тисяч випускників: у Луцьку підбили підсумки навчального року, розповіли про плани на наступний та ЗНО
Сьогодні, 11:32
На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків
Сьогодні, 11:05
На Волині автобус зіткнувся із легковиком, є постраждалі
Сьогодні, 10:41