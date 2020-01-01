На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків

У Луцьку на вулиці Городецькій змінили нумерацію будинків.Про це йшлося у четвер, 25 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, лучанка звернулася щодо реєстрації місця фактичного проживання на вулиці Городецькій, 31. Встановили, що на Городецькій наявна подвійна нумерація житлових будинків, а саме № 31, 33, 35. Об’єкти нерухомості розташовані на початку та вкінці вулиці Городецької.Тому ухвалили рішення про зміну номерів будинків, що розташовані на початку вулиці.«Необхідно також буде привести у відповідність це рішення з реєстром виборців», - наголосив член виконкому