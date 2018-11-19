Які статки нажили очільники церков на Волині
Сьогодні, 14:01
Журналісти зібрали інформацію про статки вищого духовенства трьох найвпливовіших в Україні церков, серед яких – волинські священники.
Дослідили прибутки очільників Православної церкви України, Російської православної церкви в Україні (УПЦ (МП) та Української греко-католицької церкви. Інформацію опублікували на сайті "Золото церкви".
Православна церква України
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
У мирському житті - Зінкевич Тимофій Семенович
Народився і виріс на Тернопільщині. Після строкової служби в Радянській армії демобілізувався і спробував вступити до університету, але не зміг.
Працював у Почаївській лаврі. Пізніше вступив до Санкт-петербурзької духовної семінарії РПЦ, але по завершенню обрав служіння в Українській православній церкві Київського патріархату.
Із 2004-го року єпископа Михаїла призначили керуючим Волинською єпархією УПЦ КП. Під час Помаранчевої революції Михаїл підтримував демократичні сили на чолі з Віктором Ющенком.
У 2012 році владику було возведено у сан митрополита. Також отримав ступінь доктора філософії у галузі богослов’я.
Митрополит Михаїл подавав свою кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ, але потім відмовився від цієї ідеї.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють
Російська православна церква в Україні (УПЦ (МП)
Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл
У мирському житті - Крикота Петро Григорович
Впродовж майже 20 років був ректором Почаївської духовної семінарії.
У 2012 році владика Нафанаїл входив до складу комісії, яка хотіла змінити статут РПЦ в Україні. Ці зміни передбачали, зокрема, звуження автономії РПЦ в Україні та більшу підконтрольність Російській православній церкві.
Владика виступав проти отримання Томосу та створення Єдиної української православної церкви.
Українська греко-католицька церква
Владика Йосафат Олег Говера
Екзарх Луцький.
Народився в Івано-Франківську. Після закінчення середньої школи навчався у підпільній духовній семінарії. Також здобув вищу релігійну освіту в Люблінському католицькому університеті й Папському східному інституті в Римі.
Займався викладацькою діяльністю, зокрема, виконував обов’язки ректора Духовної семінарії імені Йосифа Сліпого. У січні 2008 року Папа Бенедикт XVI благословив рішення Синоду єпископів УГКЦ про заснування нового Архиєпископського екзархату в Луцьку і призначення Йосафата Говеру його першим екзархом.
Екзархат називається «Волинський» і до нього входить Волинська та Рівненська області.
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Дослідили прибутки очільників Православної церкви України, Російської православної церкви в Україні (УПЦ (МП) та Української греко-католицької церкви. Інформацію опублікували на сайті "Золото церкви".
Православна церква України
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
У мирському житті - Зінкевич Тимофій Семенович
Народився і виріс на Тернопільщині. Після строкової служби в Радянській армії демобілізувався і спробував вступити до університету, але не зміг.
Працював у Почаївській лаврі. Пізніше вступив до Санкт-петербурзької духовної семінарії РПЦ, але по завершенню обрав служіння в Українській православній церкві Київського патріархату.
Із 2004-го року єпископа Михаїла призначили керуючим Волинською єпархією УПЦ КП. Під час Помаранчевої революції Михаїл підтримував демократичні сили на чолі з Віктором Ющенком.
У 2012 році владику було возведено у сан митрополита. Також отримав ступінь доктора філософії у галузі богослов’я.
Митрополит Михаїл подавав свою кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ, але потім відмовився від цієї ідеї.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють
Російська православна церква в Україні (УПЦ (МП)
Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл
У мирському житті - Крикота Петро Григорович
Впродовж майже 20 років був ректором Почаївської духовної семінарії.
У 2012 році владика Нафанаїл входив до складу комісії, яка хотіла змінити статут РПЦ в Україні. Ці зміни передбачали, зокрема, звуження автономії РПЦ в Україні та більшу підконтрольність Російській православній церкві.
Владика виступав проти отримання Томосу та створення Єдиної української православної церкви.
Українська греко-католицька церква
Владика Йосафат Олег Говера
Екзарх Луцький.
Народився в Івано-Франківську. Після закінчення середньої школи навчався у підпільній духовній семінарії. Також здобув вищу релігійну освіту в Люблінському католицькому університеті й Папському східному інституті в Римі.
Займався викладацькою діяльністю, зокрема, виконував обов’язки ректора Духовної семінарії імені Йосифа Сліпого. У січні 2008 року Папа Бенедикт XVI благословив рішення Синоду єпископів УГКЦ про заснування нового Архиєпископського екзархату в Луцьку і призначення Йосафата Говеру його першим екзархом.
Екзархат називається «Волинський» і до нього входить Волинська та Рівненська області.
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Коментарі 1
З такими статками, пора притягнути до сплати податків.Цікаво,навіть дуже,навіщо монахам квартири в сотні квадратів і земельні ділянки,до яких вони і пальчиком не приторкаються?
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