«Волинь» розгромно програла «Чорноморцю»





Діями луцької команди керував Павло Котовенко. Головний тренер команди Андрій Тлумак і його перший помічник Андрій Сапуга залишилися у Луцьку, - повідомляє



У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 18-ій хвилині Волошинович вивів вперед гостей. А наприкінці тайму Авагімян зрівняв рахунок – 1:1. За цього рахунку команди пішли на перерву.



На старті другого тайму матчу на думку арбітра Цюпа у власному штрафному майданчику порушив правила і було призначено пенальті, яке реалізував Клименко. Також Цюпа отримав червону картку і гості залишилися у меншості. А на 74-ій хвилині Янаков забив третій гол у ворота Волині.



На 87-ій хвилині матчу гості, граючи в меншості, відіграли один гол – відзначився Климець. А в у наступній атаці після помилки Літовченка Яловенко збільшив рахунок. А далі Яловенко оформив дубль – 5:2

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі двадцятого туру Першої ліги одеський "Чорноморець" приймав луцьку "Волинь" і обіграв гостей.Діями луцької команди керував Павло Котовенко. Головний тренер команди Андрій Тлумак і його перший помічник Андрій Сапуга залишилися у Луцьку, - повідомляє "Україна спортивна". У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 18-ій хвилині Волошинович вивів вперед гостей. А наприкінці тайму Авагімян зрівняв рахунок – 1:1. За цього рахунку команди пішли на перерву.На старті другого тайму матчу на думку арбітра Цюпа у власному штрафному майданчику порушив правила і було призначено пенальті, яке реалізував Клименко. Також Цюпа отримав червону картку і гості залишилися у меншості. А на 74-ій хвилині Янаков забив третій гол у ворота Волині.На 87-ій хвилині матчу гості, граючи в меншості, відіграли один гол – відзначився Климець. А в у наступній атаці після помилки Літовченка Яловенко збільшив рахунок. А далі Яловенко оформив дубль – 5:2

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