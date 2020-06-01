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«Волинь» розгромно програла «Чорноморцю»

«Волинь» розгромно програла «Чорноморцю»
У матчі двадцятого туру Першої ліги одеський "Чорноморець" приймав луцьку "Волинь" і обіграв гостей.

Діями луцької команди керував Павло Котовенко. Головний тренер команди Андрій Тлумак і його перший помічник Андрій Сапуга залишилися у Луцьку, - повідомляє "Україна спортивна".

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На 18-ій хвилині Волошинович вивів вперед гостей. А наприкінці тайму Авагімян зрівняв рахунок – 1:1. За цього рахунку команди пішли на перерву.

На старті другого тайму матчу на думку арбітра Цюпа у власному штрафному майданчику порушив правила і було призначено пенальті, яке реалізував Клименко. Також Цюпа отримав червону картку і гості залишилися у меншості. А на 74-ій хвилині Янаков забив третій гол у ворота Волині.

На 87-ій хвилині матчу гості, граючи в меншості, відіграли один гол – відзначився Климець. А в у наступній атаці після помилки Літовченка Яловенко збільшив рахунок. А далі Яловенко оформив дубль – 5:2

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Теги: спорт, Волинь
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