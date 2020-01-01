На Волині вирішили обмежити роботу закладів громадського харчування

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не послаблювати карантин на території Волині через складну ситуацію із поширенням коронавірусу. Більше того, прийняли рішення про посилення деяких заходів.Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністраціїЗа словами посадовиці, комісія засідала сьогодні, 26 червня.Вирішили, зокрема, обмежити роботу закладів громадського харчування до 22 години. Йдеться, зокрема, про тераси та відкриті майданчики, яким наразі дозволено працювати на території області.Окрім того, обмежили до 10 людей максимально можливу кількість учасників масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших).Зауважимо, що відповідні рішення мають також прийняти комісії ТЕБ та НС у районах та містах області.«Ці рішення повинні підтримуватися всіма без виключення органами місцевого самоврядування і є обов’язковими до виконання всіма органами місцевого самоврядування», - сказала Тетяна Щербак.Нагадаємо,За добу одужало 75 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканціта. Загалом станом на 26 червня в області зареєстрували 2096 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 684 особи. 59 волинян за весь час, на жаль, померли від ускладнень хвороби.