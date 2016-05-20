вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій «Ротонді» запрацював басейн

У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
У відпочинковому комплексі «Ротонда», що в центральному парку Луцька, вперше у цьому сезоні запрацював басейн.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів співвласник «Ротонди», керівник комплексу Іван Музичук.

За його словами, від сьогодні, 26 червня, лучан можуть насолоджуватися на території комплексу не лише смачними стравами і напоями з кафе, але й поплавати у прохолодному басейні.

Нагадаємо, раніше Іван Музичук розповідав, що якість води ретельно контролюватимуть.

«Ми будемо додатково вмикати ультрафіолет. Плюс є мідні пластини, які теж очищують воду на етапі її надходження до басейну. Крім того, очищуватимемо воду реагентами. Вранці і ввечері ми, як і раніше, будемо перевіряти якість води. Перевірятимемо не лише на вміст певних бактерій, але і рівень pH. Для нас важливими є всі показники. Для прикладу, трохи жорсткіша вода може не подразнювати шкіру дорослого, але в той же час подразнювати шкіру дитини. Треба жорсткий контроль. Я особисто це контролюю. Бо це дуже відповідальні речі», – запевнив керівник «Ротонди».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ротонда, басейн, Луцьк, парк, Іван Музичук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
Сьогодні, 14:53
У «Яровиці» пропонують «євродвійки» за ціною однокімнатних квартир*
Сьогодні, 14:52
У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
Сьогодні, 14:37
Влада не збирається списувати борги за комуналку, – Тарас Шкітер про скандальний законопроєкт. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
На Волині коронавірусом інфікувалися працівники університету, спеціаліст відділу прокуратури, священник і шахтарі
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО
13 червень, 10:58
Ротонда у луцькому парку може мати нове життя Ротонда у луцькому парку може мати нове життя
20 травень, 2016, 11:16
Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО Луцький парк почали обробляти від кліщів та комарів. ФОТО
Сьогодні, 00:03
Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів і комарів: містян просять утриматись від прогулянок Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів і комарів: містян просять утриматись від прогулянок
25 червень, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть
Сьогодні, 15:33
 0
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
Сьогодні, 14:53
 0
У «Яровиці» пропонують «євродвійки» за ціною однокімнатних квартир*
Сьогодні, 14:52
 0
У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8