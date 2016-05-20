У луцькій «Ротонді» запрацював басейн

У відпочинковому комплексі «Ротонда», що в центральному парку Луцька, вперше у цьому сезоні запрацював басейн.Про церозповів співвласник «Ротонди», керівник комплексуЗа його словами, від сьогодні, 26 червня, лучан можуть насолоджуватися на території комплексу не лише смачними стравами і напоями з кафе, але й поплавати у прохолодному басейні.Нагадаємо,, що якість води ретельно контролюватимуть.«Ми будемо додатково вмикати ультрафіолет. Плюс є мідні пластини, які теж очищують воду на етапі її надходження до басейну. Крім того, очищуватимемо воду реагентами. Вранці і ввечері ми, як і раніше, будемо перевіряти якість води. Перевірятимемо не лише на вміст певних бактерій, але і рівень pH. Для нас важливими є всі показники. Для прикладу, трохи жорсткіша вода може не подразнювати шкіру дорослого, але в той же час подразнювати шкіру дитини. Треба жорсткий контроль. Я особисто це контролюю. Бо це дуже відповідальні речі», – запевнив керівник «Ротонди».