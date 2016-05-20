У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
Сьогодні, 14:37
У відпочинковому комплексі «Ротонда», що в центральному парку Луцька, вперше у цьому сезоні запрацював басейн.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів співвласник «Ротонди», керівник комплексу Іван Музичук.
За його словами, від сьогодні, 26 червня, лучан можуть насолоджуватися на території комплексу не лише смачними стравами і напоями з кафе, але й поплавати у прохолодному басейні.
Нагадаємо, раніше Іван Музичук розповідав, що якість води ретельно контролюватимуть.
«Ми будемо додатково вмикати ультрафіолет. Плюс є мідні пластини, які теж очищують воду на етапі її надходження до басейну. Крім того, очищуватимемо воду реагентами. Вранці і ввечері ми, як і раніше, будемо перевіряти якість води. Перевірятимемо не лише на вміст певних бактерій, але і рівень pH. Для нас важливими є всі показники. Для прикладу, трохи жорсткіша вода може не подразнювати шкіру дорослого, але в той же час подразнювати шкіру дитини. Треба жорсткий контроль. Я особисто це контролюю. Бо це дуже відповідальні речі», – запевнив керівник «Ротонди».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів співвласник «Ротонди», керівник комплексу Іван Музичук.
За його словами, від сьогодні, 26 червня, лучан можуть насолоджуватися на території комплексу не лише смачними стравами і напоями з кафе, але й поплавати у прохолодному басейні.
Нагадаємо, раніше Іван Музичук розповідав, що якість води ретельно контролюватимуть.
«Ми будемо додатково вмикати ультрафіолет. Плюс є мідні пластини, які теж очищують воду на етапі її надходження до басейну. Крім того, очищуватимемо воду реагентами. Вранці і ввечері ми, як і раніше, будемо перевіряти якість води. Перевірятимемо не лише на вміст певних бактерій, але і рівень pH. Для нас важливими є всі показники. Для прикладу, трохи жорсткіша вода може не подразнювати шкіру дорослого, але в той же час подразнювати шкіру дитини. Треба жорсткий контроль. Я особисто це контролюю. Бо це дуже відповідальні речі», – запевнив керівник «Ротонди».
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