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Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор»

Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор»
У Луцькому національному технічному університеті відбулося планове засідання Вченої ради, під час якої обговорили питання щодо присвоєння вчених звань та обрання на посади завідувачів кафедр.

Про це йдеться на сайті вишу.

На розгляд членів Вченої ради винесли 10 питань та «Різне». Перше із них стосувалося присвоєння почесного звання "Почесний доктор" (Doctor Honoris Causa) Митрополиту Луцькому та Волинському Михаїлу (Тимофію Зінкевичу). За словами ректора Луцького НТУ Петра Савчука, колектив вишу дуже відповідально віднісся до цього питання, адже Почесний доктор – це найбільша вершина, яку можемо надати.

«Це дійсно морально дуже важливий аспект. У нас є і будуть, серед числа почесних докторів, найбільш достойні, які підсилюють позиції університету та освіти і науки України в цілому. Він багато зробив для країни, був серед тих людей, які зароджували незалежну православну церкву України, хоча це було важко і ризиковано. Це одна із не багатьох людей, яка потрапляє в історію і це те, що реально допомогло нам безповоротно утвердитися як незалежна країна. Він завжди допомагав і здійснював певний покров над нашим університетом, тому присвоївши почесне звання, ми зробимо дуже важливу річ не лише для Митрополита, але й для університету в цілому», - наголосив Петро Савчук.

Отож, шляхом таємного голосування члени Вченої ради одноголосно підтримали ініціативу щодо відзначення Митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Зауважимо, що, відповідно до запланованих заходів з нагоди відзначення 54-ї річниці Луцького національного технічного університету, урочиста інавгурація щодо присвоєння звання Doctor Honoris Causa митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу відбудеться 2 липня після святкового молебню.

Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор»
Митрополиту Михаїлу присвоїли звання «Почесний доктор»

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Теги: Михаїл, ПЦУ, присвоєння звань
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