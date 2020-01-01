У волинському музеї зберігають уламки метеоритів. ФОТО
Сьогодні, 00:35
В експозиції Ковельського історичного музею представлені два уламки метеоритів.
Обидва експонати знайдені на Ковельщині. Про це пише головна хранителька фондів музею Мирослава Мороз у Фейсбуці, передає Ковель медіа.
Більший за розмірами уламок метеорита (довжина – 9 см, вага – 219 г) неправильної форми кам’янистого складу сіро-чорного забарвлення зі слідами оплавлення подарував музею місцевий житель Олександр Філаретов. У 2019 році після неймовірного спалаху на небі над селом Кашівка цей фрагмент знайшла Віра Рудик.
Менший уламок (довжина – 3,4 см, вага – 52 г), з бугристою кам’янистою поверхнею темно-бурого кольору виявила малеча у селі Великий Порськ Ковельського району.
Метеорити бувають трьох видів залежно від складу – залізні, кам’яні та змішані. До входу в атмосферу їх називають метеорами (так часом батьки називають своїх гіперактивних дітлахів) або болідами. Вони можуть вибухати, не долітаючи до нашої планети. Про падіння метеоритів людство знало ще в глибоку давнину, – пише Мирослава Мороз.
Як повідомила працівниця музею, перші відомості щодо метеоритів датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Вже тоді у Стародавньому Римі випускали монети із зображенням кам’яних або залізних космічних об’єктів.
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Обидва експонати знайдені на Ковельщині. Про це пише головна хранителька фондів музею Мирослава Мороз у Фейсбуці, передає Ковель медіа.
Більший за розмірами уламок метеорита (довжина – 9 см, вага – 219 г) неправильної форми кам’янистого складу сіро-чорного забарвлення зі слідами оплавлення подарував музею місцевий житель Олександр Філаретов. У 2019 році після неймовірного спалаху на небі над селом Кашівка цей фрагмент знайшла Віра Рудик.
Менший уламок (довжина – 3,4 см, вага – 52 г), з бугристою кам’янистою поверхнею темно-бурого кольору виявила малеча у селі Великий Порськ Ковельського району.
Метеорити бувають трьох видів залежно від складу – залізні, кам’яні та змішані. До входу в атмосферу їх називають метеорами (так часом батьки називають своїх гіперактивних дітлахів) або болідами. Вони можуть вибухати, не долітаючи до нашої планети. Про падіння метеоритів людство знало ще в глибоку давнину, – пише Мирослава Мороз.
Як повідомила працівниця музею, перші відомості щодо метеоритів датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Вже тоді у Стародавньому Римі випускали монети із зображенням кам’яних або залізних космічних об’єктів.
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